Скільки учнів перших класів готові набрати школи Кременчука. Що треба знати батькам першачків про вступ

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1 березня у місті стартує прийом документів для зарахування дітей до 1 класу

1 березня у Кременчуці стартує прийом документів для зарахування дітей до 1 класу. Він триватиме до 31 травня. Додаткова хвиля зарахування (виключно на вільні місця) почнеться після 15 червня.

Скільки учнів перших класів готові набрати школи Кременчука

«Кременчуцький ТелеграфЪ» 7 лютого направив запит на департамент освіти Кременчука, щоб дізнатися, скільки перших класів планують у 2024 році набрати гімназії та ліцеї міста, а також яку кількість першокласників вони готові прийняти.

Натомість департамент освіти перенаправив наш запит на усі школи Кременчука, адже у департаменті неодноразово підкреслювали, що школи зараз — автономні, самі провадять свою політику і можуть вирішувати широкий спектр питань.

Згідно з законодавством, відповідь на запит розпорядник інформації має надати протягом 5 календарних днів з моменту, коли запит надійшов.

Втім, не усі школи поспішили відповісти на нього вчасно. Нижче ми публікуємо ті дані, які нам вдалося отримати. «Кременчуцький ТелеграфЪ» сподівається, що ця публікація спонукає й інших очільників шкіл надати інформацію про свої заклади, ми готові додати її у матеріал.

Назва закладу Кількість перших класів Кількість учнів Режим роботи Гімназія № 1 3 До 90 Змішаний Гімназія № 2 1 30 Дистанційний Гімназія № 3 1 30 Дистанційний Ліцей № 4 Змішаний Ліцей № 5 3 90 Очний Ліцей № 6 2 60 Змішаний Гімназія № 7 1 Від 25 до 30 Очний Ліцей № 10 2 60 Змішаний Ліцей № 11 3 90 Змішаний Гімназія № 12 4 120 Змішаний Гімназія № 16 2 55 Змішаний Гімназія № 18 2 60 Очний та змішаний Гімназія № 19 3 75 Змішаний Гімназія № 20 2 60 Змішаний Гімназія № 21 1 30 Очний в одну зміну Гімназія № 23 1 30 Очний Гімназія № 24 1 30 Змішаний Ліцей № 25 3 70 Змішаний Гімназія № 26 2 60 Змішаний Гімназія № 29 1 25 Змішаний Ліцей № 30 4 120 1-4 класи — очно, інші — дистанційно Потоківська гімназія № 33 1 15 Очний

Варто звернути увагу, що лише у ліцеї № 4 «Кремінь» не назвали орієнтовну кількість учнів, які вступатимуть до 1 класів, вказавши, що «наразі це зробити неможливо», бо ще не почався прийом документів.

Також у запиті ми дізнавалися, за якими профілями навчають учнів школи Кременчука. Оскільки профільне навчання охоплює 10 та 11 класи, то здебільшого на це наше питання відповідали ліцеї.

Профілі у ліцеях міста наступні:

ліцей № 4 «Кремінь» — математичний, біолого-хімічний, філологічний, інформаційних технологій (є допрофільна освіта для учнів 8-9 класів за тими ж напрямками);

ліцей № 5 ім. Тараса Шевченка — українська філологія, іноземна філологія, математичний;

ліцей № 6 «Правобережний» — українська філологія, іноземна мова (англійська), математичний;

ліцей № 10 «Лінгвіст» — іноземна філологія, математичний, біологічний;

ліцей № 11 «Гарант» — математичний, історико-правовий, біолого-хімічний, лінгвістичний;

ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» — українська філологія, іноземна філологія, історичний, математичний;

ліцей № 30 «Олімп» — українська філологія, іноземна філологія (англійська мова), історичний.

Крім того, у гімназії № 1 організована допрофільна підготовка для учнів 8-9-х класів за математичним та гуманітарним напрямками. До освітньої програми також включено курси за вибором:

7 кл. — «Фінансова грамотність»;

8 кл. — «Економіка»;

9 кл. — «Креслення».

Що треба знати батькам перед вступом дитини до першого класу

Із 2022 року у Кременчуці ввели електронну реєстрацію для зарахування дітей до першого класу. Вона здійснюється з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою». Електронна реєстрація дитини 1. Електронну реєстрацію дитини до першого класу закладів загальної середньої освіти може здійснювати: один з батьків або законний представник дитини самостійно;

адміністратор закладу (за зверненням батьків). 2. Розгляд заявки відбувається у порядку загальної черги. Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти. 3. При реєстрації один з батьків або законний представник дитини може використовувати «Інструкція для батьків. Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти», яка розміщена на сайті «ІСУО» в розділі «Підтримка» за посиланням. Електронне зарахування 1. Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язаний принести у вказану школу копії та оригінали документів. Якщо вони цього не зроблять, подана заява автоматично відхиляється. Надалі місце в черзі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загальної черги після подання нової заяви. 2. У випадку, якщо один з батьків або законних представників подали кілька заяв на зарахування до першого класу закладів загальної середньої освіти, дитина буде зарахована в ту школу, куди подали оригінал медичної довідки. У такому випадку інші заяви будуть автоматично відхилені. 3. Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування до першого класу не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів. Зарахування дитини до закладу освіти 1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі поданих документів та враховуючи порядок електронної черги. 2. Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги: якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), то не пізніше 1 червня зараховуються всі «Прийняті» в електронній черзі діти (їх список оприлюднюється на офіційному сайті та інформаційному стенді закладу освіти);

якщо станом на 31 травня поточного року кількість поданих електронних заяв перевищує кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається відповідно до сформованої електронної черги;

якщо кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, ліцензійний обсяг початкової середньої освіти та нормативну наповнюваність класів, невідкладно на вибір батьків таких дітей їм запропонують перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. 3. У випадку, якщо після зарахування дітей у школі залишаються вільні місця, інформація про них розміщується у дводенний термін на інформаційному стенді закладу та його вебсайті (за відсутності — на сайті департаменту освіти). 4. Якщо один з батьків чи законних представників дитини звертається після 15 червня щодо зарахування до першого класу по території обслуговування, то за відсутності вільних місць у закладі на вибір батьків таких дітей їм запропонують перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. 5. Зарахування впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише відповідальний працівник департаменту освіти, працівник школи, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Не забудьте про медогляд!

Для вступу до першого класу необхідно пройти медичний профілактичний огляд і отримати відповідну довідку. За повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка. Для того, аби пройти медогляд, потрібно:

1. Зателефонувати до реєстратури Центра первинної медико-санітарної допомоги, з лікарем якого укладена декларація про первинне медичне обслуговування вашої дитини, попередити реєстратора про причину звернення до лікаря.

2. Реєстратор визначить зручний для вас час прийому лікаря.

3. Педіатр чи сімейний лікар:

проведе огляд дитини, визначить ріст, вагу, за необхідності направить на планові профілактичні щеплення, зазначить групу для занять фізичною культурою тощо;

за необхідністю порадить консультацію вузькопрофільних спеціалістів у плановому порядку;

видасть необхідні для школи довідки.

Телефони:

ЦПМСД № 1 — 067-540-73-87;

ЦПМСД № 2 — 067-541-41-85;

ЦПМСД № 3 — 067-507-85-27 (вул. Лікаря Парнети, 16), 067-507-86-02 (пр. Лесі Українки, 80).

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