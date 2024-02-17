Скільки учнів перших класів готові набрати школи Кременчука. Що треба знати батькам першачків про вступ

1 березня у Кременчуці стартує прийом документів для зарахування дітей до 1 класу. Він триватиме до 31 травня. Додаткова хвиля зарахування (виключно на вільні місця) почнеться після 15 червня.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» 7 лютого направив запит на департамент освіти Кременчука, щоб дізнатися, скільки перших класів планують у 2024 році набрати гімназії та ліцеї міста, а також яку кількість першокласників вони готові прийняти.
Натомість департамент освіти перенаправив наш запит на усі школи Кременчука, адже у департаменті неодноразово підкреслювали, що школи зараз — автономні, самі провадять свою політику і можуть вирішувати широкий спектр питань.
Згідно з законодавством, відповідь на запит розпорядник інформації має надати протягом 5 календарних днів з моменту, коли запит надійшов.
Втім, не усі школи поспішили відповісти на нього вчасно. Нижче ми публікуємо ті дані, які нам вдалося отримати. «Кременчуцький ТелеграфЪ» сподівається, що ця публікація спонукає й інших очільників шкіл надати інформацію про свої заклади, ми готові додати її у матеріал.
|
Назва закладу
|
Кількість перших класів
|
Кількість учнів
|
Режим роботи
|
Гімназія № 1
|
3
|
До 90
|
Змішаний
|
Гімназія № 2
|
1
|
30
|
Дистанційний
|
Гімназія № 3
|
1
|
30
|
Дистанційний
|
Ліцей № 4
|
|
|
Змішаний
|
Ліцей № 5
|
3
|
90
|
Очний
|
Ліцей № 6
|
2
|
60
|
Змішаний
|
Гімназія № 7
|
1
|
Від 25 до 30
|
Очний
|
Ліцей № 10
|
2
|
60
|
Змішаний
|
Ліцей № 11
|
3
|
90
|
Змішаний
|
Гімназія № 12
|
4
|
120
|
Змішаний
|
Гімназія № 16
|
2
|
55
|
Змішаний
|
Гімназія № 18
|
2
|
60
|
Очний та змішаний
|
Гімназія № 19
|
3
|
75
|
Змішаний
|
Гімназія № 20
|
2
|
60
|
Змішаний
|
Гімназія № 21
|
1
|
30
|
Очний в одну зміну
|
Гімназія № 23
|
1
|
30
|
Очний
|
Гімназія № 24
|
1
|
30
|
Змішаний
|
Ліцей № 25
|
3
|
70
|
Змішаний
|
Гімназія № 26
|
2
|
60
|
Змішаний
|
Гімназія № 29
|
1
|
25
|
Змішаний
|
Ліцей № 30
|
4
|
120
|
1-4 класи — очно, інші — дистанційно
|
Потоківська гімназія № 33
|
1
|
15
|
Очний
Варто звернути увагу, що лише у ліцеї № 4 «Кремінь» не назвали орієнтовну кількість учнів, які вступатимуть до 1 класів, вказавши, що «наразі це зробити неможливо», бо ще не почався прийом документів.
Також у запиті ми дізнавалися, за якими профілями навчають учнів школи Кременчука. Оскільки профільне навчання охоплює 10 та 11 класи, то здебільшого на це наше питання відповідали ліцеї.
Профілі у ліцеях міста наступні:
Крім того, у гімназії № 1 організована допрофільна підготовка для учнів 8-9-х класів за математичним та гуманітарним напрямками. До освітньої програми також включено курси за вибором:
Із 2022 року у Кременчуці ввели електронну реєстрацію для зарахування дітей до першого класу. Вона здійснюється з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою».
1. Електронну реєстрацію дитини до першого класу закладів загальної середньої освіти може здійснювати:
2. Розгляд заявки відбувається у порядку загальної черги. Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків або законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.
3. При реєстрації один з батьків або законний представник дитини може використовувати «Інструкція для батьків. Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти», яка розміщена на сайті «ІСУО» в розділі «Підтримка» за посиланням.
1. Після отримання статусу «Відправлена» щодо зарахування дитини до першого класу один з батьків або законний представник упродовж 15 робочих днів, але не пізніше 31 травня поточного року, зобов’язаний принести у вказану школу копії та оригінали документів.
Якщо вони цього не зроблять, подана заява автоматично відхиляється. Надалі місце в черзі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загальної черги після подання нової заяви.
2. У випадку, якщо один з батьків або законних представників подали кілька заяв на зарахування до першого класу закладів загальної середньої освіти, дитина буде зарахована в ту школу, куди подали оригінал медичної довідки. У такому випадку інші заяви будуть автоматично відхилені.
3. Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування до першого класу не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця за умови попередньої електронної реєстрації та подання документів.
1. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі поданих документів та враховуючи порядок електронної черги.
2. Порядок зарахування дитини до закладу освіти з використанням електронної черги:
3. У випадку, якщо після зарахування дітей у школі залишаються вільні місця, інформація про них розміщується у дводенний термін на інформаційному стенді закладу та його вебсайті (за відсутності — на сайті департаменту освіти).
4. Якщо один з батьків чи законних представників дитини звертається після 15 червня щодо зарахування до першого класу по території обслуговування, то за відсутності вільних місць у закладі на вибір батьків таких дітей їм запропонують перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.
5. Зарахування впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування.
Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише відповідальний працівник департаменту освіти, працівник школи, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Для вступу до першого класу необхідно пройти медичний профілактичний огляд і отримати відповідну довідку. За повідомленням Міністерства охорони здоров’я України, відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.
Для того, аби пройти медогляд, потрібно:
1. Зателефонувати до реєстратури Центра первинної медико-санітарної допомоги, з лікарем якого укладена декларація про первинне медичне обслуговування вашої дитини, попередити реєстратора про причину звернення до лікаря.
2. Реєстратор визначить зручний для вас час прийому лікаря.
3. Педіатр чи сімейний лікар:
Телефони:
Заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД № 3 Надія Боровик радить батькам переконатися, що у дитини є всі необхідні щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. У листопаді 2023 року у сусідній Румунії оголосили епідемію кору, є випадки й в Україні. Захворіли двоє дітей з родини, яка їздила до Румунії.
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