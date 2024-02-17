Підтримує Україну: компанія «Феррострой» з Горішніх Плавнів увійшла у трійку найбільших платників по галузі будівництва у 2023 році

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Підприємства будівельної галузі у 2023 році сплатили на 1 млрд грн більше податків, ніж у 2022 році

Будівельно-монтажна організація ТОВ «Феррострой», яка зареєстрована у Горішніх Плавнях, стала одним із найбільших платників податків у галузі будівництва за 2023 рік. Про це повідомив народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу», голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.

Вони відбудовують і підтримують армію країни! — зазначив Гетманцев.

Згідно із його повідомленням, підприємства будівельної галузі у 2023 році сплатили на 1 млрд грн більше податків, ніж у 2022 році. Сума надходжень до бюджету від цих підприємств сягнула позначки у 11,7 млрд гривень.

ТОВ «Феррострой» має вузькоспеціалізовані підрозділи, які вимагають фахівців рідкісних професій та високої кваліфікації. Підприємство засноване у 2007 році і є провідною будівельною компанією на Полтавщині.

Завдяки якісному відбору та перевірці знань працівників у ТОВ «Феррострой» працюють фахівці високого рівня, які здатні вирішувати завдання будь-якої складності. У період військової агресії Росії на території України підприємство активно залучається до розробки проєктів модульних будинків для переселенців.