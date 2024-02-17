Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Фотофакт: у центрі Кременчука містяни вийшли на мітинг з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на ЗСУ

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 316

 

Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»

Сьогодні, 17 лютого, кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.

На перехресті вулиць Шевченка та Старшого лейтенанта Кагала містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші – захисникам Батьківщини!», «Проти некритичних витрат» та «Підтримуєш – сигналь». 

Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»

Нагадаємо, це вже не перша подібна акція у нашому місті. Наприклад, 28 жовтня 2023 року кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії.

16 лютого ми писали, що кременчужанка вийшла на одиничний пікет із закликом до Сирського та Зеленського звільняти Авдіївку особисто.

Фото: Віктор Крук
0
Автор: Катерина Турубара Фото: Віктор Крук
Теги: мітинг допомога ЗСУ допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх