Фотофакт: у центрі Кременчука містяни вийшли на мітинг з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на ЗСУ

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 316

Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»

Сьогодні, 17 лютого, кременчужани вийшли на мітинг у центрі Кременчука з вимогою, аби влада виділяла більше коштів на потреби війська.

На перехресті вулиць Шевченка та Старшого лейтенанта Кагала містяни стояли з плакатами «Підтримка армії в пріоритеті», «Гроші на ЗСУ рятують життя!», «Наші гроші – захисникам Батьківщини!», «Проти некритичних витрат» та «Підтримуєш – сигналь».

Люди на вулиці скандували: «Так – збагаченню війська! Ні – збагаченню влади!»

Нагадаємо, це вже не перша подібна акція у нашому місті. Наприклад, 28 жовтня 2023 року кременчужани пікетували мерію з вимогою виділяти більше коштів для армії.

16 лютого ми писали, що кременчужанка вийшла на одиничний пікет із закликом до Сирського та Зеленського звільняти Авдіївку особисто.