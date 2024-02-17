У Кременчуці п'янючий водій не впорався з керуванням та вилетів за межі дороги

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 258

Патрульні Кременчука зупинили водія, алкоголь в організмі якого у понад 10 разів перевищував норму. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Учора, 16 лютого, близько 23.00 на вулиці Старшого лейтенанта Кагала поліціянти побачили автівку Daewoo Lanos, водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора. Правоохоронці подали керманичу знак про зупинку за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків.

Проте вимогу інспекторів водій проігнорував, продовжив рух, після чого не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги.

Під час спілкування поліціянти помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат — 2,15 проміле (при нормі 0,2, що більше ніж у 10 разів її перевищує).

Тож патрульні склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), постанову за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) та постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.