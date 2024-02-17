Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу 35-річну Олену Сердюк

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу полтавку Олену Сердюк. За інформацією Полтавського райуправління поліції, 35-річна Олена Сердюк 16 лютого пішла з дому та не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст — 160 см, волосся каштанове нижче плечей, худорлявої статури, очі сірі.
Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі у вигляді серця та літери «К».
На момент зникнення була одягнена у світло-рожеву куртку, сині джинси та зелену шапку.
Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук Олени Сердюк, надайте її до поліції за номерами: 0955102348, 0959314634, 0993394571 або 102.
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