Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу 35-річну Олену Сердюк

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 198

16 лютого жінка пішла з дому та не повернулася

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу полтавку Олену Сердюк. За інформацією Полтавського райуправління поліції, 35-річна Олена Сердюк 16 лютого пішла з дому та не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст — 160 см, волосся каштанове нижче плечей, худорлявої статури, очі сірі.

Особливі прикмети: татуювання на лівому плечі у вигляді серця та літери «К».

На момент зникнення була одягнена у світло-рожеву куртку, сині джинси та зелену шапку.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук Олени Сердюк, надайте її до поліції за номерами: 0955102348, 0959314634, 0993394571 або 102.