Як школи та дитсадки Кременчука працюють під час повітряної тривоги

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«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався, як школи та дитячі садки міста працюють, якщо пролунала повітряна тривога. Редакція дослідила це питання на прикладі двох закладів освіти — Кременчуцької гімназії № 20, що на вулиці Академіка Маслова, 12, та Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18, що на вулиці Лейтенанта Покладова, 12.

Кременчуцька гімназія № 20

Кременчуцька гімназія № 20 працює у 2 зміни:

1-5 класи навчаються в першу зміну (3-5 уроків),

6-9 класи — у другу зміну (5-6 уроків),

режим роботи школи — з 8.00 до 17.15.

Укриття, у яке ходять школярі, знаходиться в сусідньому будинку та рішенням сесії Кременчуцької міськради передане на баланс гімназії. У цьому будинку є як протирадіаційне, так і найпростіше сховища.

Так проходить заняття для 1 класу в укритті

Директор гімназії Володимир Никифоренко розповів ТЪ, що з понеділка, 5 лютого, у школі планується старт платного харчування. На той момент, коли ми розмовляли з паном Никифоренком, було лише 10 охочих харчуватися коштом батьків.



Меню однакове як для дітей пільгових категорій, так і для школярів, які харчуються коштом батьків

Вартість харчування у школах Кременчука наступна:

обіди 1-4 класи — 54 грн;

обіди 5-8 класи — 60 грн;

обіди 9-11 класи — 67,50 грн;

сніданки — 45 грн.

На кухні гімназії № 20 працює три людини: один шеф-кухар, один кухар і один працівник кухні.

— У нас тільки 1 кухар згідно з нормативами, бо у нас було 85 дітей пільгових категорій. А щоб було більше кухарів, треба більше ніж 100 дітей пільгових категорій, — коментує Володимир Никифоренко.

За його словами, у цьому навчальному році лише 13 листопада гімназія знайшла кваліфікованого шеф-кухаря:

— Ніхто у школу не хоче йти працювати. Заробітна плата не приваблює людей. Але ми все ж знайшли досвідченого шеф-кухаря.

Станом на 24 січня гімназію № 20 відвідувало 79 дітей пільгових категорій, які можуть їсти у школі безкоштовно коштом міського бюджету, серед них:

26 — діти військових,

31 — діти-ВПО,

3 — діти-сироти,

6 дітей з особливими освітніми потребами,

9 — з малозабезпечених сімей,

4 — діти з інвалідністю.

Порція для 9 класу

На запитання ТЪ, як харчуються діти, якщо пролунала повітряна тривога, директор гімназії розповів, що у навчальному закладі є плита з підігрівом, тож їжу тримають теплою, поки учні у сховищі:

— У нас 6 конфорок на плиті, ми включаємо одну на підігрів, весь час їжа тепла.

Якщо тривога звучить до того, як школярі сіли їсти, то кухарі не накривають на столи. Також у школі є велика мікрохвильова піч, у якій підігрівають страви на тарілках, коли діти повертаються з укриття.

— По факту такого, щоб почали їсти і не закінчили, у нас, на щастя, ще не було. Ще не було такого жодного дня і таких тривог, коли ми харчувалися, щоб діти не поїли, — каже пан Никифоренко. У нас перший клас їсть у 9.35, другий, третій і четвертий — у 9.40. Якщо у цей час тривога, коли вони повертаються, першою справою їх класні керівники направляють до їдальні. Діти поїли — і тоді йдуть на заняття.

Друга зміна харчується о 13.30. Якщо повітряна тривога тривала до 14.00, 14.30, діти після відбою йдуть в їдальню.

Директор запевнив нас, що їжу розігрівають у будь-якому випадку, холодні страви учні не їдять, навіть якщо завадила тривога.

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18

Під час тривог вихованці дитячого садка № 18 ходять у сховище департаменту освіти Кременчука. Наразі у закладі по списку 65 вихованців.

Директорка садка Ольга Васильєва каже, що є порядок харчування здобувачів освіти під час сирени, спільний для всіх закладів, які працюють у змішаному режимі.

Відповідно до цього порядку, є встановлені норми часу, скільки може зберігатися недоготована страва на плиті, скільки — після приготування. Для прикладу, м’ясна або рибна страва після приготування може зберігатися 2 години і «чекати дітей», перша страва — теж 2. Салати — одну годину. Проте, за словами Ольги Васильєвої, зараз салати у дитсадку готують рідко, бо це літні страви, наразі більше йдуть квашення, соління.

Приклад меню у дитсадку (клікніть для збільшення)

Якщо сирена пролунала, а діти ще не встигли сісти їсти, то їх відводять в укриття і після відбою годують.

— Плити у нас електричні і підтримують тепло навіть після вимикання (бо під час тривоги всі працівники повинні спускатися в укриття, й кухарі зокрема). То якщо страва приготована, вона теплою залишається досить тривалий час. Якщо тривога звучить, і помічник вихователя отримав їжу, при поверненні зі сховища ми підігріваємо її у ємностях на харчоблоці і повертаємо буквально через декілька хвилин на групи для того, щоб діти отримали теплі страви, — коментує директорка.

Пані Васильєва зазначає, що у закладі ніколи не було такого, щоб вихованці не встигли похарчуватися. За той період, коли з 11 вересня діти відвідують садок в офлайн-режимі, вони сприймають повітряні тривоги як дуже серйозне завдання і швидко їдять. Директорка дитсадка каже, що вихованців не змушують, але наголошують на тому, щоб малеча не відволікалася і швиденько їла.

— Вони настільки серйозно ставляться до цієї справи, що у нас кожен прийом їжі не займає багато часу. Тому ми завжди встигаємо похарчуватися, у нас ще ніколи не було списання (їжі — ред.), і я сподіваюся, не буде.

Вартість харчування у дитсадках Кременчука:

для дітей від 3 до 4 років — 52 грн;

для дітей від 5 до 6 років — 65 грн.

Зверніть увагу, що 20% від вартості їжі покриває міський бюджет, а батьки сплачують 80% від вартості харчування. Діти з багатодітних сімей їдять за 50% вартості.

Обід у дитсадку № 18

У закладі дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18 є вихованці пільгових категорій, які харчуються на кошти міського бюджету:

діти учасників бойових дій — 2,

ВПО — 6,

з багатодітної сім'ї — 1 (за 50% вартості),

дитина з інвалідністю — 1,

дитина з малозабезпеченої сім'ї — 1 (була до грудня).

Також ми попитали в Ольги Васильєвої, який алгоритм дій, коли повітряна тривога застала дітей під час денного сну. Вона відповіла, що годин сну у тому розумінні, які вони були раніше, у дитсадку немає, бо по режиму зараз це відпочинок. Дітей укладають у ліжка, але повністю не роздягають, щоб можна було оперативно спуститися в укриття.

— Діти старшого віку майже не сплять, лише дехто засинає. А так вони лежать, слухають казки, спокійну музику. А маленьких дітей, які засинають, під час тривоги акуратно будять, одягають і ведуть або несуть в укриття.

За її словами, у сховищі департаменту освіти ліжок немає, бо цього не дозволяє його площа, адже туди ще ходять працівники установи та учні ліцею № 10. Тому дошкільнята сидять на стільцях або лавах, декого беруть на руки працівники садка.

— Звичайно, старшу дитину ми не понесемо, то вже дорослі хлопці і дівчата, а щодо маленьких дітей дивимося по ситуації, деякі плачуть, бо коли розбудять їх, вони стресують. Беремо на руки, кладемо голову на плече — і понесли, — пояснює директорка.

Вихователь і помічник вихователя стають на початку та у кінці колони з дошкільнятами, коли ті йдуть в укриття або повертаються з нього, а інші працівники можуть когось із малечі взяти на руки.

Нагадаємо, на харчування дітей у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 млн гривень.