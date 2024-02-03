Як школи та дитсадки Кременчука працюють під час повітряної тривоги

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався, як школи та дитячі садки міста працюють, якщо пролунала повітряна тривога. Редакція дослідила це питання на прикладі двох закладів освіти — Кременчуцької гімназії № 20, що на вулиці Академіка Маслова, 12, та Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18, що на вулиці Лейтенанта Покладова, 12.
Кременчуцька гімназія № 20 працює у 2 зміни:
Укриття, у яке ходять школярі, знаходиться в сусідньому будинку та рішенням сесії Кременчуцької міськради передане на баланс гімназії. У цьому будинку є як протирадіаційне, так і найпростіше сховища.
Директор гімназії Володимир Никифоренко розповів ТЪ, що з понеділка, 5 лютого, у школі планується старт платного харчування. На той момент, коли ми розмовляли з паном Никифоренком, було лише 10 охочих харчуватися коштом батьків.
Меню однакове як для дітей пільгових категорій, так і для школярів, які харчуються коштом батьків
Вартість харчування у школах Кременчука наступна:
На кухні гімназії № 20 працює три людини: один шеф-кухар, один кухар і один працівник кухні.
За його словами, у цьому навчальному році лише 13 листопада гімназія знайшла кваліфікованого шеф-кухаря:
Станом на 24 січня гімназію № 20 відвідувало 79 дітей пільгових категорій, які можуть їсти у школі безкоштовно коштом міського бюджету, серед них:
На запитання ТЪ, як харчуються діти, якщо пролунала повітряна тривога, директор гімназії розповів, що у навчальному закладі є плита з підігрівом, тож їжу тримають теплою, поки учні у сховищі:
Якщо тривога звучить до того, як школярі сіли їсти, то кухарі не накривають на столи. Також у школі є велика мікрохвильова піч, у якій підігрівають страви на тарілках, коли діти повертаються з укриття.
У нас перший клас їсть у 9.35, другий, третій і четвертий — у 9.40. Якщо у цей час тривога, коли вони повертаються, першою справою їх класні керівники направляють до їдальні. Діти поїли — і тоді йдуть на заняття.
Друга зміна харчується о 13.30. Якщо повітряна тривога тривала до 14.00, 14.30, діти після відбою йдуть в їдальню.
Директор запевнив нас, що їжу розігрівають у будь-якому випадку, холодні страви учні не їдять, навіть якщо завадила тривога.
Під час тривог вихованці дитячого садка № 18 ходять у сховище департаменту освіти Кременчука. Наразі у закладі по списку 65 вихованців.
Директорка садка Ольга Васильєва каже, що є порядок харчування здобувачів освіти під час сирени, спільний для всіх закладів, які працюють у змішаному режимі.
Відповідно до цього порядку, є встановлені норми часу, скільки може зберігатися недоготована страва на плиті, скільки — після приготування. Для прикладу, м’ясна або рибна страва після приготування може зберігатися 2 години і «чекати дітей», перша страва — теж 2. Салати — одну годину. Проте, за словами Ольги Васильєвої, зараз салати у дитсадку готують рідко, бо це літні страви, наразі більше йдуть квашення, соління.
Приклад меню у дитсадку (клікніть для збільшення)
Якщо сирена пролунала, а діти ще не встигли сісти їсти, то їх відводять в укриття і після відбою годують.
— Плити у нас електричні і підтримують тепло навіть після вимикання (бо під час тривоги всі працівники повинні спускатися в укриття, й кухарі зокрема). То якщо страва приготована, вона теплою залишається досить тривалий час.
Якщо тривога звучить, і помічник вихователя отримав їжу, при поверненні зі сховища ми підігріваємо її у ємностях на харчоблоці і повертаємо буквально через декілька хвилин на групи для того, щоб діти отримали теплі страви, — коментує директорка.
Пані Васильєва зазначає, що у закладі ніколи не було такого, щоб вихованці не встигли похарчуватися. За той період, коли з 11 вересня діти відвідують садок в офлайн-режимі, вони сприймають повітряні тривоги як дуже серйозне завдання і швидко їдять. Директорка дитсадка каже, що вихованців не змушують, але наголошують на тому, щоб малеча не відволікалася і швиденько їла.
Вартість харчування у дитсадках Кременчука:
Зверніть увагу, що 20% від вартості їжі покриває міський бюджет, а батьки сплачують 80% від вартості харчування. Діти з багатодітних сімей їдять за 50% вартості.
У закладі дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 18 є вихованці пільгових категорій, які харчуються на кошти міського бюджету:
Також ми попитали в Ольги Васильєвої, який алгоритм дій, коли повітряна тривога застала дітей під час денного сну. Вона відповіла, що годин сну у тому розумінні, які вони були раніше, у дитсадку немає, бо по режиму зараз це відпочинок. Дітей укладають у ліжка, але повністю не роздягають, щоб можна було оперативно спуститися в укриття.
За її словами, у сховищі департаменту освіти ліжок немає, бо цього не дозволяє його площа, адже туди ще ходять працівники установи та учні ліцею № 10. Тому дошкільнята сидять на стільцях або лавах, декого беруть на руки працівники садка.
Вихователь і помічник вихователя стають на початку та у кінці колони з дошкільнятами, коли ті йдуть в укриття або повертаються з нього, а інші працівники можуть когось із малечі взяти на руки.
Нагадаємо, на харчування дітей у 2024 році у Кременчуці витратять 8,2 млн гривень.
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