Водоканал Горішніх Плавнів отримав обладнання від партнерів

Повне забезпечення підприємства альтернативними джерелами електроживлення дозволяє у разі відключення електроенергії забезпечувати підйом, очищення й безперебійну подачу води споживачам, відкачувати та очищати стоки
Нещодавно КП «ВУВКГ» отримало чотири генератори виробництва Caterpillar (США). Агрегати передала Агенція ООН у справах біженців. Три генератори мають потужність майже 11 кВт-год кожен. Ще один — 88 кВт-год. Про це виданню «Хроніки тижня» повідомили в комунальному підприємстві. Менші генератори планують встановити на бойлерні насосні станції. У разі відсутності електропостачання вони забезпечуватимуть безперебійну подачу води споживачам. А генератор потужністю 88 кВт-год уже встановили поряд з об’єктом, який він живитиме у разі необхідності.
Він уточнив, що раніше підприємство вже отримувало генератори завдяки підтримці партнерів: ЮНІСЕФ та Благодійного фонду Полтавського ГЗК, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.
За словами Сергія Яроша, після початку повномасштабної війни першими на прохання про допомогу відгукнулися в Благодійному фонді Полтавського ГЗК. Завдяки цій підтримці водоканал отримав перші генератори. Ці агрегати «дуже добре спрацювали» минулого року, коли були відключення електроенергії через російські обстріли. Тоді фахівці водоканалу працювали майже цілодобово й громада практично не залишалася без водопостачання.
Загалом, зазначив він, підприємство тепер має у своєму розпорядженні понад десять генераторів. Серед них найбільшим є агрегат потужністю 659 кВт-год, який було отримано від ЮНІСЕФ.
У разі блекауту цей генератор забезпечуватиме роботу каналізаційно-очисних споруд. Також від ЮНІСЕФ водоканал отримав генератор потужністю 160 кВт-год, який слугуватиме альтернативним джерелом електроживлення для дільниці водопідйому №2. За умов блекауту фахівці «ВУВКГ» на місцях аварії можуть повноцінно використовувати електроінструменти, адже серед іншого отримали від Полтавського ГЗК кілька генераторів малої потужності, які підходять для таких цілей.
Головний інженер КП «ВУВКГ» Владислав Парасоцький пояснив, що повне забезпечення підприємства альтернативними джерелами електроживлення дозволяє у разі відключення електроенергії забезпечувати підйом, очищення й безперебійну подачу води споживачам, відкачувати та очищати стоки.
Сергій Ярош також повідомив, що водночас із заходами щодо підготовки до можливих блекаутів у співпраці з міською адміністрацією та екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО розпочався фінальний етап реалізації Програми з реконструкції водопровідно-каналізаційного обладнання.
Також вдалося виконати заміну обладнання грабельного відділення.
Директор підприємства наголосив, що технологічний процес забору, підготовки і подачі питної води потребує значних коштів для закупівлі реагентів, електропостачання, виплати заробітної плати. Сергій Ярош висловив подяку добросовісним платникам за спожиті послуги, а боржників закликав погасити борги в найкоротші строки.
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