«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчука Ярослав Ващенко

10 лютого 2024 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Ярослав Валерійович Ващенко. Захисник України загинув в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області.
Ярослав проходив військову службу з 19 грудня 2023 року.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина та двоє дітей.
Поховання Ярослава Ващенка відбудеться у понеділок, 19 лютого, а саме:
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