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Кременчук, Воїни світла

«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчука Ярослав Ващенко

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Прощання відбудеться у понеділок в Міському палаці культури 

10 лютого 2024 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Ярослав Валерійович Ващенко. Захисник України загинув в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Ярослав проходив військову службу з 19 грудня 2023 року.

У полеглого воїна лишилися мати, дружина та двоє дітей.

Поховання Ярослава Ващенка відбудеться у понеділок, 19 лютого, а саме:

  • 11.00 – прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
  • 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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