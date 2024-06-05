Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

Полтавська ОВА перевірить використання бюджетних коштів КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 118

 

На 2024 рік це комунальне підприємство отримає з міського бюджету 21 млн грн

Робоча група «Прозорість і підзвітність» зверне увагу на використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади та перевірить наявність кримінальних проваджень щодо діяльності комунального підприємства.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Отримали лист депутатки цієї громади щодо ризиків у його діяльності. Вказану в листі інформацію опрацюють аудитори й податківці. Поліція перевірить наявність кримінальних проваджень щодо діяльності підприємства. До засідання долучаться і представники Кременчуцької громади. Повернемося до розгляду питання на наступному засіданні «Прозорості і підзвітності», - написав він.

Нагадаємо, депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець припускає, що КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» використовує гроші міського бюджету недоцільно. Про це вона сказала у своєму депутатському зверненні на пленарному засіданні сесії міської ради Кременчука у грудні минулого року. 

Лариса Гориславець зазначає, що журналісти, які працюють на комунальному підприємстві «Кременчуцька телерадіокомпанія» ведуть трансляції з каналу «Полтавське обласне телебачення» — «їздять по Полтавській області й збирають інформацію» та додає, що офіційних підтверджень щодо реєстрації такого медіа у неї немає.

Депутатка каже, що на її запити про те, де КТРК транслюється, їй досі не відповіли.

У 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. На 2024 рік комунальному підприємству виділять 21 млн грн.

ПО ТЕМІ:

Робота по області та прихована реклама. Депутатка Гориславець припускає, що КТРК недоцільно витрачає бюджетні гроші 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: КТРК Полтавська ОВА бюджетні кошти Прозорість і підзвітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх