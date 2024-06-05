Полтавська ОВА перевірить використання бюджетних коштів КП «Кременчуцька телерадіокомпанія»

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 118

На 2024 рік це комунальне підприємство отримає з міського бюджету 21 млн грн

Робоча група «Прозорість і підзвітність» зверне увагу на використання бюджетних коштів комунальним медіа Кременчуцької громади та перевірить наявність кримінальних проваджень щодо діяльності комунального підприємства.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

- Отримали лист депутатки цієї громади щодо ризиків у його діяльності. Вказану в листі інформацію опрацюють аудитори й податківці. Поліція перевірить наявність кримінальних проваджень щодо діяльності підприємства. До засідання долучаться і представники Кременчуцької громади. Повернемося до розгляду питання на наступному засіданні «Прозорості і підзвітності», - написав він.

Нагадаємо, депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець припускає, що КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» використовує гроші міського бюджету недоцільно. Про це вона сказала у своєму депутатському зверненні на пленарному засіданні сесії міської ради Кременчука у грудні минулого року.

Лариса Гориславець зазначає, що журналісти, які працюють на комунальному підприємстві «Кременчуцька телерадіокомпанія» ведуть трансляції з каналу «Полтавське обласне телебачення» — «їздять по Полтавській області й збирають інформацію» та додає, що офіційних підтверджень щодо реєстрації такого медіа у неї немає.

Депутатка каже, що на її запити про те, де КТРК транслюється, їй досі не відповіли.

У 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. На 2024 рік комунальному підприємству виділять 21 млн грн.