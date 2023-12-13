Робота по області та прихована реклама. Депутатка Гориславець припускає, що КТРК недоцільно витрачає бюджетні гроші

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 361

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець припускає, що комунальне підприємство «Кременчуцька телерадіокомпанія» використовує гроші міського бюджету недоцільно.

Про це вона сказала у своєму депутатському зверненні на пленарному засіданні сесії міської ради Кременчука.

Лариса Гориславець зазначає, що журналісти, які працюють на комунальному підприємстві «Кременчуцька телерадіокомпанія» ведуть трансляції з каналу «Полтавське обласне телебачення» — «їздять по Полтавській області й збирають інформацію» та додає, що офіційних підтверджень щодо реєстрації такого медіа у неї немає.

Депутатка каже, що на її запити про те, де КТРК транслюється, їй досі не відповіли.

— У сюжетах «Полтавського обласного телебачення» міститься прихована реклама, наприклад, традиційною є рубрика «Де поїсти?» Де поїсти в Лубнах, Пирятині, Глобиному, в Миргороді й в інших містах, — розповідає Гориславець.

Вона додає, що у статуті КТРК «немає згадок про висвітлення діяльності комерційних підприємств Полтавської області». Запит Гориславець про те, щоб керівник підприємства Сергій Перелятник надав звіт діяльності телерадіокомпанії з початку повномасштабного вторгнення Росії, депутати не підтримали.

— У нинішніх умовах, коли ми всі в очікуванні бюджетних скорочень, нам необхідно приділити максимум уваги до бюджетних коштів, — заявляє Гориславець.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький говорить, що якщо така діяльність КТРК не порушує чинне законодавство, то це «абсолютно нормально». Депутат Микола Бокован зазначає, що Лариса Гориславець «втручається у діяльність засобів масових інформацій» і додає, що робота комунального телебачення «особливо потрібна в умовах війни, щоб можна було висвітлювати важливі, суспільно значущі теми не лише через призму критики, а й призму об’єктивності».

— У нас Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія. І коли Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія за бюджетні гроші їздить по Полтавській області й працює з аудиторією Полтавською області, то ми не маємо за це платити, — каже Лариса Гориславець.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав КТРК запит щодо діяльності каналу «Полтавське обласне телебачення», відповідь ТЪ досі не отримав.

Нагадаємо, у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. На 2024 рік комунальному підприємству виділять 21 млн грн.

Зазначимо, 31 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про медіа».

Національна рада особливо звертає увагу галузі на положення розділу X Закону — Прикінцеві та перехідні положення, де зазначено строки набуття чинності тими чи іншими нормами Закону, зокрема щодо обсягів мовлення державною мовою, кількості національного та європейського продуктів, а також особливості і строки перереєстрації друкованих медіа, реформування комунальних телерадіоорганізацій у місцеві публічні аудіовізуальні медіа, особливості застосування заходів реагування на порушення у сфері медіа тощо.

Зокрема, за словами першого заступника голови Нацради Валентина Коваля, до весни 2024 року буде визначена процедура ідентифікації медіа, які не схочуть реєструватися, пише видання «Дектектор медіа».

Він зазначив, що наприкінці березня санкції для онлайн-медіа набирають чинності в повному обсязі — «перший рік дії закону для них — це період входження в нове життя, і єдиною санкцією, яку Нацрада до них може застосовувати».

У 2024 році буде затверджено критерії для визнання інтернет-ресурсів, які не зареєструвалися, такими, що підпадають під визначення онлайн-медіа.