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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлети здобули 31 нагороду на обласному чемпіонаті

Сьогодні, 09:38 Переглядів: 128

 

Змагання відбувалися серед юнаків та дівчат віком 12-17 років

Кременчуцькі спортсмени вибороли 31 медаль на чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики 2006-2011 років народження. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Місто на чемпіонаті представляли вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

За результатами змагань кременчуцькі спортсмени отримали 31 нагороду — 11 золотих, 9 срібних та 4 бронзові медалі.

До змагань легкоатлетів готували тренери Катерина Шайдова, Андрій Голівець та Заслужений тренер України Вікторія Козлова.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсменки стали призерками на Чемпіонаті України з легкої атлетики.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук оперативний
Теги: Кременчук спорт легка атлетика чемпіонат
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