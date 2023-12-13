Кременчуцькі легкоатлети здобули 31 нагороду на обласному чемпіонаті

Кременчуцькі спортсмени вибороли 31 медаль на чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики 2006-2011 років народження. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Місто на чемпіонаті представляли вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
За результатами змагань кременчуцькі спортсмени отримали 31 нагороду — 11 золотих, 9 срібних та 4 бронзові медалі.
До змагань легкоатлетів готували тренери Катерина Шайдова, Андрій Голівець та Заслужений тренер України Вікторія Козлова.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсменки стали призерками на Чемпіонаті України з легкої атлетики.
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