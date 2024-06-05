У Кременчуці в багатоповерхівці загорілася електрощитова, а в Козельщині гасили сміття

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Учора, 4 червня, о 08.27 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в електророзподільчому щитку багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні в Кременчуці. Вогнем було знищено електричні автоматичні вимикачі та проводку, пошкоджено два квартирні електролічильники. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Пожежу було ліквідовано до прибуття підрозділу ДСНС.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.

Учора в селищі Козельщина на вулиці Остроградського загорілося сміття. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 10.22. Пожежу було ліквідовано о 10.45. Внаслідок пожежі згоріло сміття на відкритій території на площі 20 кв.м.

До гасіння пожежі залучалися 4 вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.