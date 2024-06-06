Кабмін змінив порядок бронювання поліцейських та рятувальників – не більше 50%

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, хоча станом на ранок 6 червня інформації про це на «Урядовому порталі» немає

Учора, 5 червня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає бронювання від мобілізації, зокрема, працівників ДСНС та Нацполіції на рівне не більше 50% від їх чисельності.

Про це вчора повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

— Це ганьба! Уряд прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків. Як можна було до такого додуматись я не розумію! Зараз рятувальники ДСНС щодня ризикують життям. Вони рятують людей від наслідків обстрілів російських терористів. Ви подумали, як їхня мобілізація може вплинути на безпекову ситуацію по всій Україні? — висловив своє обурення нардеп.

Окрім рятувальників, Кабмін обмежив 50% бронювання співробітників Національної поліції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установ судової системи та органів досудового розслідування.

Проте, станом на ранок 6 червня інформації про це рішення Кабміну на «Урядовому порталі» немає.

Напередодні, 4 травня, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода заявляв, що наразі розмови про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників у парламенті не ведуться. За його словами, Кабмін невдовзі затвердить постанову, в якій має бути передбачене бронювання від мобілізації працівників ДСНС та поліцейських і якщо такі ідеї пропонуватимуть, це питання винесуть на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він вважає, що поліцейські та рятувальники точно мають бути заброньовані.

— Я думаю, що рятувальники з погляду законодавчого регулювання і з думки завдань, які вони виконують — забезпечують функціонування держави й порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати, — заявив він.

Зазначимо, що порядок бронювання військовозобов’язаних регулюється Постановою Кабінету міністрів № 76 від 27.01.2023 року «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» з останніми змінами від 14 травня 2024 року.

Згідно з нею визначені у постанові категорії підприємств можуть забронювати не більше ніж 50% своїх військовозобов’язаних працівників. У деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника для виконання певних завдань.

16 січня 2024 року постановою № 47 Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України. Зокрема, були зняті обмеження на кількість заброньованих військовозобов’язаних і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

Нагадаємо, 4 червня уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації працівників, які були заброньовані Міністерством економіки України.