Передача ТЕЦ на баланс держави. Депутати Полтавської облради звертаються до прем'єр-міністра

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 632 Коментарів: 1

Цьогоріч депутати вже звертались з однойменним проханням до президента України та уряду

Депутати Полтавської обласної ради планують звернутися до прем’єр-міністра України щодо передачі Кременчуцької ТЕЦ у державну власність. Відповідне рішення депутати мають розглянути на сесії облради 6 червня.

У січні 2024 року депутати проголосували за однойменне звернення до президента України та уряду. Наразі кременчуцька станція перебуває на балансі комунального підприємства «Полтаватеплоенерго», що підпорядковується Полтавській обласній раді.

Кременчуцьку ТЕЦ хочуть передати на баланс держави, оскільки підприємство має такі борги за спожитий газ, які «Полтаватеплоенерго» не може сплатити. Тоді у січні на сесії облради генеральний директор «Полтаватеплоенерго» Олександр Олексенко зазначив, що під час передачі станції з балансу на баланс про борги обласне підприємство не знало.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали структурні підрозділи коштом державного та обласного бюджетів.

Опалювальний сезон минулого року розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область ведуть нерівний бій щодо правомірності застосування тарифів на правому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу Кременчуцька ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго». У вересні 2023 року обласне керівництво хотіло передати ТЕЦ у власність Міністерства оборони України.