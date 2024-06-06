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Власник тютюнової фабрики у Кременчуці продовжує працювати і в Росії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 362

 

Наразі у Росії працюють 5 заводів компанії Japan Tobacco International

Президент компанії Japan Tobacco International, одна з фабрик якої є і в Кременчуці, продовжує працювати і на ринку РФ, оскільки боїться втратити потенційних інвесторів. Про це пише Полтавська хвиля з посиланням на інтерв’ю керівника JTI Масамічі Терабатаке виданню Financial Times.

JTI є лідером тютюнового ринку та однією з найбільших компаній за вартістю продажів. У її портфоліо є низка міжнародних брендів Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, проте також і російські.

Масамічі Терабатаке стверджує, що він втратив би прибутковий бізнес, аби вийшов з російського ринку. Окрім цього, його інвестори були б стурбовані потенційним зниженням прибутку.

Якби я сказав, наприклад, що ми збираємося вийти з бізнесу, інвестори можуть зіткнутися з ризиком втрат. У найгіршому випадку, існує навіть ризик судового позову акціонерів, якщо ми припинимо бізнес, який ми можемо продовжувати, — сказав Масамічі Теребатаке.

Кременчуцька тютюнова фабрика — єдина з компанії JTI, що знаходиться в Україні. Члени правління вважають цю фабрику однією з найкращих виробничих підрозділів у світі. Окрім цього, компанія входить у список найбільших іноземних інвесторів у Полтавській області.

На початку повномасштабного вторгнення працівники українського підрозділу JTI зверталися у головний офіс компанії з вимогою зупинити продаж сигарет у Росії. Проте директор зі звʼязків з громадськістю Фемі Намфуа тоді висловився, що JTI Group є політично нейтральною і не втручається у геополітичні питання відповідно до Кодексу поведінки компанії.

Нагадаємо, минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: JTI тютюнова фабрика Кременчук бізнес
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