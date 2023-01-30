Зміна концепції: Кременчук вже не хоче брати у власність ТЕЦ

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Кременчуцькі депутати звернулися до Президента та Кабміну, аби цей комплекс знову віддали державі

27 січня 2023 року на позачерговій сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення про звернення до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу Кременчуцька ТЕЦ.

У пояснювальній записці до документу сказано, що полтавське комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», що нині постачає тепло на лівобережжя Кременчука, проігнорувало введений мораторій на підвищення тарифів, і це призвело до зростання тарифів.

Звернення обгрунтовують тим, що «Полтаватеплоенерго» ігнорує роз’яснення Міністерства розвитку громад, «демонструючи свою професійну неспроможність щодо надання відповідних послуг та відверту байдужість до громадян нашого міста».

У зв’язку з цим депутати попросили прийняти рішення про відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ».

Нагадаємо, цього ж дня, 27 січня, відбулася сесія обласної ради, де розглядали скандальні тарифні питання по Кременчуку. Обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго». Проте у місті не прийняли ініціативу області взяти структурний підрозділ ТЕЦ в оренду. Іван Москалик, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ та депутат облради заявив, міська влада готова самостійно зайнятися подачею тепла замість «Полтаватеплоенерго», проте ТЕЦ готові прийняти не в оренду, а у комунальну власність міста, і тільки після завершення опалювального сезону.

Як бачимо, позиція влади щодо передачі чи прийняття ТЕЦ змінилася протягом одного дня.

Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»

Нагадаємо, 8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. Відновлювали структурні підрозділи коштом державного та обласного бюджетів.

Опалювальний сезон розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

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