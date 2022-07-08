Кременчуцьку ТЕЦ передадуть з державної власності у спільну власність тергромад Полтавської області

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Згоду на це надали депутати Полтавської обласної ради на позачерговій сесії

Сьогодні, 8 липня, у Решетилівці відбулося пленарне засідання тринадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання. Вів пленарне засідання голова обласної ради Олександр Біленький. У роботі сесії взяли участь начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Сесія розпочалася з Хвилини мовчання - депутати та запрошені вшанували пам’ять земляків, які загинули, захищаючи державний суверенітет, територіальну цілісність і незалежність у війні, яку розпочала росія.

Під час пленарного засідання було ухвалено рішення щодо внесення змін до Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання, яке дозволить в майбутньому депутатам в умовах воєнного стану брати участь у засіданнях та ухвалювати рішення дистанційно

Депутати також внесли зміни до Програми розвитку місцевого самоврядування Полтавській області на 2021 – 2023 роки, які нададуть можливість технічно удосконалити систему голосування, щоб була можливість здійснювати голосування через електронний спосіб

А третє питання, що розглянули депутати, стосувалося надання згоди на безоплатне прийняття з державної у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Отже, зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада бере під свою відповідальність і буде відновлювати зокрема й коштами обласного бюджету

- Ми засвідчили намір, що Полтавська область готова взяти у свою власність деякі об’єкти Кременчуцької ТЕЦ, які будуть визначені, для того, щоб не переривати теплопостачання у Кременчуці і взяти на себе фінансову відповідальність за опалювальний сезон у наддніпрянському місті у 2022 – 2023 роках, – наголосив голова обласної ради Олександр Біленький.