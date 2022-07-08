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Президент України розповів, коли може закінчитись війна з росією

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 1 009

  

Наша країна зможе прийти до того моменту, коли росії доведеться сісти за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну рф проти України можна завершити до кінця цього року. Наша країна зможе дійти до того моменту, коли росії доведеться сісти за стіл переговорів.

- Це залежить від нас, від вас та від того, хто зверху. Якщо наша держава буде об'єднана, як зараз. Якщо потужна зброя йтиме від наших партнерів вчасно та якщо успіх і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато зробити до кінця цього року. Я впевнений, можна завершити військову частину цієї війни, - зауважив Володимир Зеленський.

Президент додав, що переговори стануть фінальною частиною війни.

- Якщо ми будемо міцними, ми зможемо дійти до того моменту, коли рф доведеться сісти за стіл переговорів. Якщо це буде, це буде дуже міцна позиція, з якою можна вже говорити, а говорити – це фінальна стадія війни, - наголосив він.

Президент України сьогодні відвідав передові позиції українських захисників на Дніпропетровщині, нагородив військових, та провів нараду щодо ситуації в регіоні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский війна російські окупанти
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