Рятувальники створять спецгрупи для швидшого відновлення електрики і опалення після атак РФ — Зеленський

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 165 Коментарів: 1

В Україні залучають додаткові резерви ДСНС та ресурси державних компаній для стабілізації енергосистеми після російських атак на критичну інфраструктуру

В Україні впроваджують додаткові заходи для стабілізації роботи енергетичної системи, яка зазнає пошкоджень унаслідок російських атак на критичну інфраструктуру. Про це у відеозвернені повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сформовані спеціальні резерви Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зведені групи рятувальників залучатимуться до відновлювальних робіт у регіонах у разі перевантаження місцевих служб або складної ситуації з електро- та теплопостачанням. Чи планується створення такої групи у Кременчуці поки невідомо.

Окрему увагу приділяють столиці, де ситуація з енергозабезпеченням залишається складною. До робіт із відновлення інфраструктури додатково залучені ресурси державних компаній. Зокрема, Укрзалізниця збільшує кількість ремонтних бригад, а Нафтогаз спрямовує додаткові сили для стабілізації теплопостачання.

Паралельно в регіонах продовжують роботу пункти обігріву для населення, а також реалізується програма забезпечення громадян так званими «пакунками тепла», які передають у найбільш постраждалі населені пункти.

Президент подякував енергетикам, рятувальникам і комунальним службам за роботу в посиленому режимі по всій країні. Він наголосив, що держава формує багаторівневу систему реагування, яка має забезпечити відновлення базових послуг у кожному регіоні незалежно від безпекової ситуації.

Нагадаємо, що в ніч на 8 лютого росіяни вдарили по об’єктах «Нафтогазу» на Полтавщині.