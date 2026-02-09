У Кременчуці чоловіка засудили за погрози підірвати гранату та незаконне зберігання боєприпасів

У Кременчуці судили чоловіка за незаконне поводження зі зброєю: він купив та зберігав у себе понад 1200 набоїв різного калібру, а також мав гранату та погрожував нею підірвати рідну сестру. Про це йдеться у вироку Автозаводського районного суду від 2 лютого.

Суд встановив, що обвинувачений упродовж 2024–2025 років незаконно придбав, перевіз та зберігав за місцем проживання значну кількість боєприпасів різних калібрів, а також корпус ручної гранати Ф-1 із запалом УЗРГМ, що у зібраному вигляді становить вибуховий пристрій.

Загалом правоохоронці вилучили понад тисячу патронів, придатних для стрільби, а також елементи бойової гранати. Усі боєприпаси та вибухові предмети зберігалися без будь-якого передбаченого законом дозволу.

Також суд довів, що у грудні 2025 року під час побутового конфлікту обвинувачений погрожував убивством своїй рідній сестрі — із гранатою в руках заявляв про намір підірвати її. Потерпіла сприйняла ці дії як реальну загрозу власному життю.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

Рішенням суду обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі, проте змінили вирок на 1 рік іспитового строку.

Також суд постановив стягнути з чоловіка понад 13 тисяч гривень процесуальних витрат, а всі вилучені боєприпаси та вибухові предмети постановив знищити.

