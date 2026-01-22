У Кременчуці в пасажира таксі знайшли гранату

21 січня у Кременчуці поліцейські виявили у місцевого мешканця боєприпаси. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Правоохоронці отримали інформацію, що чоловік може незаконно зберігати та перевозити боєприпаси. Під час перевірки поліцейські територіального підрозділу разом із патрульними зупинили таксі, у салоні якого перебував 43-річний кременчуківець. У нього знайшли предмет, зовні схожий на гранату.

— З дотриманням заходів безпеки небезпечний предмет вилучила слідчо-оперативна група із залученням вибухотехніків. Також під час першочергових слідчих дій поліцейські вилучили ще один боєприпас, який чоловік зберігав за місцем проживання. Усі предмети направили на експертне дослідження, — повідомив перший заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, торік житель Кременчуцького району підірвав гранату під час сімейної сварки.