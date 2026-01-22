У Кременчуці в пасажира таксі знайшли гранату

21 січня у Кременчуці поліцейські виявили у місцевого мешканця боєприпаси. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Правоохоронці отримали інформацію, що чоловік може незаконно зберігати та перевозити боєприпаси. Під час перевірки поліцейські територіального підрозділу разом із патрульними зупинили таксі, у салоні якого перебував 43-річний кременчуківець. У нього знайшли предмет, зовні схожий на гранату.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, торік житель Кременчуцького району підірвав гранату під час сімейної сварки.
