У Новій Галещині в чоловіка знайшли боєприпас і наркотики

У селищі Нова Галещина Кременчуцького району поліцейські виявили у місцевого мешканця боєприпас і наркотичні речовини. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області.

Під час оперативно-розшукових і слідчих дій правоохоронці провели обшук за місцем проживання 41-річного чоловіка. Там вони знайшли боєприпас та наркотичні речовини.

Небезпечний предмет вилучили з дотриманням заходів безпеки за участі вибухотехніків. Усі речові докази направили на експертне дослідження. Під час слідчих дій охорону громадського порядку забезпечували бійці батальйону поліції особливого призначення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне зберігання бойових припасів або вибухових речовин) та ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

