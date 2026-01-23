ХК «Кременчук» вдруге поспіль поступився «Соколу» в серії булітів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 137

Вчора, 22 січня, на льодовій арені «Айсберг», ХК «Кременчук» зіграли матч зі столичною командою «Сокіл», в рамках Чемпіонату України. Про це повідомляє пресслужба хокейного клубу «Кременчук».

Це вже другий матч поспіль між кременчуцькою та київською командами, який завершився серією булітів (штрафних кидків).

По ходу матчу кременчужани вели 3:1, однак суперник зумів зрівняти рахунок. Овертайм провели без голів. У серії булітів за «Кременчук» відзначився Віталій Лялька, проте гравці «Сокола» реалізували два свої кидки та здобули перемогу — 4:3.

Нагадаємо, що 16 січня на Чемпіонаті України з хокею «Кременчук» поступився «Сокілу» у виїзному матчі по булітах.