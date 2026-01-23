Народжуваність в Україні продовжує спадати: на Полтавщині зменшилась смертність

За даними Міністерства юстиції України, торік в Україні народилося близько 169 тисяч дітей, тоді як кількість померлих перевищила 485 тисяч осіб. Таким чином, у середньому на одного новонародженого припадало троє померлих. Про це повідомляє Опендатабот.
У порівнянні з 2024 роком смертність по країні скоротилася на 2%, однак народжуваність зменшилася ще на 4,5%. Попри те, що темпи падіння поступово сповільнюються після різкого обвалу у 2022 році, порівняно з довоєнним 2021-м дітей в Україні народжується у 1,6 раза менше.
На цьому тлі Полтавщина демонструє відносно позитивні показники. Область стала однією з небагатьох, де смертнсть за рік зменшилась на 4%. Така ж динаміка зафіксована лише в окремих регіонах країни.
Водночас у частині прифронтових областей народжуваність знижується значно швидше — до 10-16% за рік. Найбільше дітей традиційно народжується у столиці та великих регіонах, однак навіть там демографічні втрати залишаються відчутними.
Фахівці зазначають, що скорочення смертності є важливим позитивним сигналом, однак без стабілізації народжуваності демографічна ситуація в Україні й надалі залишатиметься критичною.
Нагадаємо, що минулого року в Кременчуці народилося 1083 немовляти, а у перший день нового — 10.
