У Кременчуцькій громаді зафіксували смерть від COVID-19: рівень захворюваності на ГРВІ поступово зростає

Сьогодні, 18:03

Так само спостерігається зростання захворюваності і загалом в області

Станом на 15 вересня упродовж 37-го тижня 2025 року у Кременчуцькій громаді зафіксували один смертельний випадок від Соvid-19. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

У пресслужбі додають, що це перший летальний випадок у громаді від початку осіннього сезону. Ще два випадки зареєстрували у Полтавському районі.

Загалом упродовж минулого тижня у Кременчуці зареєстрували 1236 випадків ГРВІ, з них 46 — Соvid-19. На коронавірус захворіли 17 дітей, 16 з них госпіталізовані до інфекційного відділення дитячої лікарні. Серед дорослих захворіли 29 людей, 11 із них потребували стаціонарного лікування. Випадків грипу у громаді не зафіксували.

Фіксують зростання кількості хворих на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19 і по усій області. Так за попередній тиждень зареєстровано 8082 випадки ГРВІ, що на 78% більше, ніж попереднього тижня. Серед них — 727 підтверджених випадків коронавірусу (9%). Вперше цього року рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг, інтенсивність процесу оцінюється як середня.

Нагадаємо, у перший тиждень вересня у Кременчуці зареєстрували 614 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них — 32 випадки COVID-19.