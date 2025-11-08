Пологи під час блекауту: яка ситуація у Кременчуцькому перинатальному центрі

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 218

У Кременчуцькому пологовому будинку зранку 8 листопада працює генератор. У закладі є світло, опалення, гаряча й холодна вода, усі служби працюють у штатному режимі. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив очільник закладу Радомир Сербін.

Як повідомили у медзакладі, за час блекауту новонароджених не було.

За словами тимчасово виконувача обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, нині лікарні та інші важливі об'єкти Кременчука використовують резервне живлення.

Нагадаємо, у перший рік повномасштабної війнин в укритті перинатального центру народилось 50 дітей.

Що передувало

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.