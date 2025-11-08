У Кременчуці відновлюють подачу води та тепла після обстрілу — ОВА

Сьогодні, 14:00

У Кременчуці працюють усі служби, які ліквідовують наслідки російського обстрілу. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, у місті діє затверджений раніше алгоритм дій:

для подачі води на насосних станціях працюють генератори, водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком;

лікарні, хлібзаводи та інші важливі об’єкти перейшли на резервне живлення;

мобільний зв’язок забезпечується альтернативними джерелами енергії;

у Кременчуцькому районі розгорнуто 136 стаціонарних і 2 мобільних пункти незламності;

теплопостачання поступово відновлюється.

Містян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Атака росіян по Кременчуку і Полтавщині: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.

У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.