Внаслідок атаки по Полтавщині пошкоджено три підприємства критичної інфраструктури — прокуратура

Сьогодні, 10:37

У ніч на 8 листопада російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавщині. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні.

У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.

Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато три кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Розслідування веде Управління СБУ в Полтавській області.

