Внаслідок атаки по Полтавщині пошкоджено три підприємства критичної інфраструктури — прокуратура

У ніч на 8 листопада російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавщині. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Унаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні.
У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.
Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато три кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Розслідування веде Управління СБУ в Полтавській області.
Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.