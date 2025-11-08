Як у Кременчуці нині працюють пункти незламності: фоторепортаж

Вранці 8 листопада журналісти «Кременчуцького Телеграфа» перевірили, як нині працюють пункти незламності в Кременчуці.

Станом на 10.47 пункт незламності біля Кременчуцької районної військової адміністрації працює. На місці працюють офіцери рятувальники, громадянам проводять бесіди, розʼяснення щодо недопущення можливих надзвичайних ситуацій.

У школах в центральній частині міста пункти відкриті. Чергові запрошують охочих зайти, зігрітися та зарядити телефон чи ноутбук. У гімназії № 4 пункт розташований у підвалі. Відвідувачів просять показати паспорт і записатися в журнал. Зарядити телефон можна, але інших послуг поки не пропонують.

У гімназії № 18 пункт працює — на вході є розетки, люди заряджають телефони.

Актуальний перелік адрес пунктів розмістили на сайті міської ради. Також адреси найближчих пунктів або укриттів можна дізнатися у застосунках «Дія», «Укриття Кременчук», «Кременчук Цифровий».

Що передувало

Вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмована людина, повідомили в облвійськадміністрації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Кременчук повністю залишився без електроенергії, нині у місті воду подають за графіком. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.