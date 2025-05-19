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У Раді пропонують нові виплати для сімей з дітьми — разові та щомісячні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 158

 Законопроєкт передбачає разові та щомісячні виплати, депозити на майбутнє дитини і пільгові кредити

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13295, який передбачає масштабну фінансову підтримку українських родин. Автори ініціативи оцінюють загальну вартість запропонованих заходів у приблизно 80 мільярдів гривень.

Серед основних пропозицій:

  • Одноразова допомога при народженні дитини — зросте до 25 прожиткових мінімумів для дитини до 6 років (близько 51 260 грн замість нинішніх 41 280 грн);
  • Щомісячна допомога на утримання дитини до 6 років — у розмірі нинішнього прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії (2563 грн/міс);
  • Допомога «на майбутнє» — 25 прожиткових мінімумів (близько 51 260 грн), які будуть розміщені на депозитний рахунок;
  • Щомісячна підтримка для «Матерів-героїнь», які не отримують пенсії — у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних (зараз — 3028 грн);
  • Державні пільгові кредити — на житло, авто, бізнес для родин з дітьми.

Основні витрати, за підрахунками авторів законопроєкту:

  • 12 млрд грн — разова допомога при народженні;
  • 12 млрд грн — депозит «на майбутнє»;
  • 2,5 млрд грн — підтримка «Матерів-героїнь»;
  • 16 млрд грн — пільгові кредити;
  • від 6 до 36 млрд грн — допомога на утримання дитини (залежно від року реалізації).

Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 22 малюки.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа/ілюстративне
Теги: народження діти виплати
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