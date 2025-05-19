У Раді пропонують нові виплати для сімей з дітьми — разові та щомісячні

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Законопроєкт передбачає разові та щомісячні виплати, депозити на майбутнє дитини і пільгові кредити

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №13295, який передбачає масштабну фінансову підтримку українських родин. Автори ініціативи оцінюють загальну вартість запропонованих заходів у приблизно 80 мільярдів гривень. Серед основних пропозицій: Одноразова допомога при народженні дитини — зросте до 25 прожиткових мінімумів для дитини до 6 років (близько 51 260 грн замість нинішніх 41 280 грн);

— зросте до (близько 51 260 грн замість нинішніх 41 280 грн); Щомісячна допомога на утримання дитини до 6 років — у розмірі нинішнього прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії ( 2563 грн/міс );

— у розмірі нинішнього прожиткового мінімуму для цієї вікової категорії ( ); Допомога «на майбутнє» — 25 прожиткових мінімумів (близько 51 260 грн), які будуть розміщені на депозитний рахунок;

— 25 прожиткових мінімумів (близько 51 260 грн), які будуть розміщені на депозитний рахунок; Щомісячна підтримка для «Матерів-героїнь» , які не отримують пенсії — у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних (зараз — 3028 грн);

, які не отримують пенсії — у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних (зараз — 3028 грн); Державні пільгові кредити — на житло, авто, бізнес для родин з дітьми. Основні витрати, за підрахунками авторів законопроєкту: 12 млрд грн — разова допомога при народженні;

12 млрд грн — депозит «на майбутнє»;

2,5 млрд грн — підтримка «Матерів-героїнь»;

16 млрд грн — пільгові кредити;

від 6 до 36 млрд грн — допомога на утримання дитини (залежно від року реалізації). Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці на світ з'явилися 22 малюки.

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