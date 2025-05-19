Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей

Нещодавно до Великого Свята Великодня ми з командою небайдужих людей зробили дещо важливе — зібрали допомогу для дітей школи-інтернату в Карлівському районі. У цьому закладі живе 90 дітей — 30 дівчаток і 60 хлопчиків віком від 6 до 18 років.

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Я, як депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» разом з іншими благодійниками передали дітям:

одяг і взуття;

шкільне приладдя та творчі набори;

засоби гігієни;

смаколики.

Діти потребують уваги, теплоти та розуміння, що в цьому світі є добро, що вони комусь потрібні.

Дякую всім небайдужим, хто приєднався до нашої ініціативи.

Тетяна Солоснюк, Даша Материкіна, Анастасія Войцеховська, Галина Багній, магазин «Принцип», Олена Андріїва, Ольга Погасій, Ганна Терещенко, Савченко Ігор, Наталія Дубинка, Нечіпурна Ольга, Нечепурна Ірина, Селівестрова Вікторія, Кошеленко Ольга, Яцина Олександр та інші.

«Важко, дуже важко любити людей, бо люди мають багато злості, багато відштовхуючого, багато неправди. А ви намагайтеся любити їх і пам'ятайте, що Бог є любов, що без любові зачинено вам вхід до Царства Божого!»

Лука Кримський