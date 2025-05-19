На трасі Київ–Харків іноземець на смерть збив пішохода

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18 травня близько 16.15 на автодорозі «Київ – Харків – Довжанський» (363 км) сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, Volkswagen T4, за кермом якого був 33-річний іноземець, наїхав на 36-річного чоловіка, який перебував на проїжджій частині. Потерпілого госпіталізували, але врятувати життя лікарям не вдалося.

Водія затримали. Справу розслідують за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, що на дорозі Гадяч-Опішня легковик злетів у кювет — одна людина загинула, ще одна травмувалася.