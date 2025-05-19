На Полтавщині легковик злетів у кювет: одна людина загинула, ще одна травмувалася

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Учора, 18 травня, близько 18.50 на Полтавщині на дорозі Гадяч-Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Hyundai з'їхав із дороги у кювет і перекинувся.

Відомо, що у салоні автівки було двоє чоловіків: один внаслідок аварії загинув, іншого із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини аварії нині встановлює слідство.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Полтава-Кременчук зіткнулися дві фури: внаслідок аварії загинула одна людина.