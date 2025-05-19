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Кременчук, Культура, Кременчук

Кременчуцька композиторка Світлана Косяк передала подарунок Аді Роговцевій

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 202

Також диплом фестивалю отримала донька актриси Катерина Степанкова за виставу «Схоже на щастя»

Почесний працівник культури України, кременчуцька композиторка Світлана Косяк передала актрисі Аді Роговцевій музичну картину Waltz of My River як щирий творчий дарунок. Про це повідомив Центр Міжнародної Культурної Дипломатії на своїй сторінці у Фейсбук. 

Геройка України й кременчуцька композиторка зустрілися на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сузір’я талантів», де Ада Роговцева — є Почесним членом журі, а пані Світлана членкинею оргкомітету фестивалю.

— Глибока, багатогранна творчість, сила слова й душі пані Ади Роговцевої стали натхненням для створення цієї музичної історії, — йдеться в повідомленні.

«Waltz of My River» — це ніжна композиція, в якій струмує душа, пам’ять, краса і подяка. Картина створена в тандемі композиторки Світлани Косяк та художниці Наталії Лук’яньонок.

Також Наталя Лук’яньонок передала Аді Роговцевій диплом для її доньки Катерини Степанкової, переможниці Міжнародного фестивалю-конкурсу «Сузір’я талантів».

Катерина Степанкова брала участь у цьому фестивалі з виставою «Схоже на щастя». Катерині дано титул «Зірка таланту» в номінації «театральне мистецтво». Члени журі до кінця тримали інтригу. Тому для Ади Миколаївни стало приємним сюрпризом, що її донька стала переможницею фестивалю. Катерина Степанкова — режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України.

— Ада Роговцева — це символ духовної величі, мистецької сили та глибокої людяності. Її талант, мудрість і невичерпна енергія надихають не одне покоління творців. Її сцена — це храм, де слово набуває крила, а кожен образ оживає у серці глядача. Катерина Степанкова, гідна спадкоємиця великої традиції. Разом вони — яскраве сузір’я українського театру, приклад єдності душ, сердець і творчої місії, — йдеться в повідомленні.

Дарунок від Світлани Косяк музичної картини «Waltz of My River» — це лише маленький жест великої подяки за світло, яке Ада Роговцева та Катерина Степанкова щоденно дарують нашій культурі та Україні.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Ада Роговцева композиторка
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