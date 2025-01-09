Кременчужанка Світлана Косяк отримала звання «Почесний працівник культури України»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

Її музика та культурні проєкти об’єднують митців з усього світу, прославляючи Україну на міжнародній арені

Кременчуцька композиторка, Генеральна директорка Центра міжнародної культурної дипломатії, лауреатка Міжнародної премії «Культурна дипломатія», володарка «Міжнародного ордена Золотої Зірки культурної дипломатії» Світлана Косяк отримала звання Почесний працівник культури України. Про це повідомили в Центрі міжнародної культурної дипломатії.

«Це не лише заслужене визнання її творчості, але й визнання внеску в розвиток міжнародної культурної дипломатії. Світлана — це не просто талановита композиторка, піаністка та музикантка, а й натхненник, який своїми проєктами об’єднує країни та народи, створюючи культурні мости через мистецтво», — йдеться в повідомленні.

Вона авторка унікальних композицій, таких як «Музика чотирьох сезонів», «Спогади», музичні портрети медсестри Катерини Муравйової. Пані Світлана — авторка пісень на вірші Тараса Шевченка, зокрема «Боріться — поборете», яку вона присвятила силі України та її захисникам.

«Світлана не лише дарує світові свою музику, але й надихає молодь, передаючи свої знання та досвід. Її творчість є прикладом незламного духу і відданості справі, що надає сили та натхнення всім, хто зустрічається з її мистецтвом», — підкреслюють в Центрі міжнародної культурної дипломатії.

Сама Світлана зазначила:

«Це звання є не лише моїм особистим досягненням, але й визнанням тієї роботи, яку ми разом робимо для розвитку українського мистецтва на міжнародній арені. Мої проєкти, пісні на вірші Тараса Шевченка, співпраця з митцями з усього світу — все це стало можливим завдяки підтримці моєї команди та вас, дорогі друзі! Музика — це моя мова, через яку я висловлюю найглибші почуття та переживання. І я вірю, що вона може змінювати світ на краще. Всі нагороди, які я отримала, є результатом колективної праці, взаєморозуміння і бажання дарувати людям красу».