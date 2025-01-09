На Полтавщині фіксують аномально теплу погоду: температура сягнула квітневих показників

Температура повітря наблизилася до рекордів січня 2023 року
8 січня на території Полтавської області панувала дуже тепла повітряна маса з південного заходу, яка принесла аномальне для січня потепління. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Аномалія викликана надходженням дуже теплої повітряної маси з південного заходу, що стало наслідком загального потепління клімату та впливу сезонних циклонів.
Нагадаємо, що у грудні через аномально теплу погоду у Кременчуці розквітли троянди.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.