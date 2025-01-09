На Полтавщині фіксують аномально теплу погоду: температура сягнула квітневих показників

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 95

Температура повітря наблизилася до рекордів січня 2023 року

8 січня на території Полтавської області панувала дуже тепла повітряна маса з південного заходу, яка принесла аномальне для січня потепління. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Рекордні показники

По всій області було перекрито добові максимуми температури.

У Полтаві максимальна денна температура наблизилася до абсолютних рекордів січня 2023 року, коли 2 січня та 19 січня температура досягала 10,1° і 10,2° відповідно.

Така погода більше характерна для початку квітня, ніж для середини зими.

Причини

Аномалія викликана надходженням дуже теплої повітряної маси з південного заходу, що стало наслідком загального потепління клімату та впливу сезонних циклонів.