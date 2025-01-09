Земля на Полтавщині одна з найдорожчих: після скасування мораторію на відчудження в Україні продано лише 3,4% ділянок

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З 17,5 млн га загальної земельної площі, на які поширювався мораторій, з 1 липня 2021 року було продано 604 тисячі га, або 3,4% — середня площа проданих земельних ділянок складає 3 га

Протягом 2024 року в Україні продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га становила 46 678 грн ($1163). Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль повідомив, що після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення було продано лише 3,4% таких ділянок.

Так, із 17,5 млн га загальної земельної площі, на які поширювався мораторій, з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тисяч га (198 337 ділянок), або 3,4%. Середня площа проданих земельних ділянок складає 3 га.

— Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи, — зауважив Віталій Коваль.

З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок за середньою ціною 1 га — 62 656 грн ($1561), а фізичні особи викупили 81 512 ділянок за середньою ціною 1 га — 41 510 грн ($1034).

Найбільші площі минулого року були продані в Полтавській області — 45 622 га.

За даними міністерства, найвища середня ціна 1 га була зафіксована в Івано-Франківській (89 744 грн), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях.

Отже, масового розпродажу землі сільськогосподарського призначення в України після зняття мораторію, чим лякали деякі політики, не відбулося.

Нагадаємо, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення був скасований 1 липня 2021 року. До 1 січня 2024 року землю могли купувати лише фізичні особи з лімітом до 100 га. А з 1 січня минулого року було збільшено ліміти та коло покупців. Максимальний розмір ділянки для купівлі збільшено до 10 тисяч гектарів, а купувати землю можуть не лише фізичні, а і юридичні особи.

Раніше ми писали, що за підсумками перших трьох років відкритого ринку землі Полтавщина стала лідером серед областей за продажем земель сільськогосподарського призначення. За цей час на Полтавщині було продано понад 60 тисяч гектар.