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Надзвичайні новини

У Кременчуці Audi A5 збила пішохода — поліція

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 223

Поліція з'ясовує обставини події

8 січня близько 18.00 на вулиці Академіка Герасимовича в Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi A5 і пішохода, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 43-річна водійка автомобіля Audi A5 наїхала на 61-річного місцевого жителя. Унаслідок ДТП пішохода госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 2 років виправних робіт або до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами. 

Слідство з’ясовує причини та обставини події.

Нагадаємо, що сьогодні зранку біля Міського саду в Кременчуці сталася ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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