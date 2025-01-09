У суботу у Кременчуці попрощаються із колишнім майстром дільниці ПАТ «Укртатнафта» Валерієм Світличним

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 408

У суботу, 11 січня, у Кременчуці попрощаються із колишнім майстром дільниці ПАТ «Укртатнафта» Валерієм Світличним. Про дату прощання редакції повідомили рідні Валерія Степановича.

Народився чоловік 27 грудня 1958 року. Тривалий час працював майстром дільниці № 2 цеху № 10 на заводі у Кременчуці.

Колеги пригадують Валерія Степановича як хорошу та добру людину. І додають: в останній час чоловіка «підкосила» серйозна хвороба, колектив навіть збирав кошти йому на лікування.

Проте побороти захворювання він так і не зміг — учора, 8 січня, серце пана Світличного зупинилося.

Прощання та поховання Валерія Світличного відбудеться у суботу, 11 січня, о 12.45 на Свіштовському кладовищі.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валерія Степановича.



