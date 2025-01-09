Сьогодні, 9 січня, у Кременчуці на дорозі біля Міського саду сталася дорожньо-транспортна пригода. Про подію повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередніми даними, учасниками аварії стали щонайменше чотири автівки.

На місці події ускладнений рух — зайняті обидві смуги у напрямку центра, об'їзд здійснюється по зустрічній смузі. Заблокований також і тролейбус, який рухався у бік залізничного вокзалу.

Попередньо інформації про постраждалих немає.

Водіям варто зважати на ускладнений рух та планувати свій маршрут у тому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зіткнулися два легковики: четверо людей травмовані.