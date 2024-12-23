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Учора у Кременчуці зіткнулися два легковики: четверо людей травмовані

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 292

 

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці

Учора, 22 грудня, близько 20.30 на перехресті вулиць Тараса Бульби та проспекту Лесі Українки У Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися на дорозі автомобіль Hyundai із 35-річним водієм за кермом та автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 40-річного місцевого мешканця.

 

Внаслідок аварії обоє водіїв, а також 34-річний та 31-річний пасажири отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на Лубенщині автівка з’їхала на обочину та перекинулася — пасажир загинув на місці ДТП, водія госпіталізували.

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук аварія ДТП травмовані поліція
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