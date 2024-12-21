На Лубенщині автівка з’їхала на обочину та перекинулася — пасажир загинув на місці ДТП, водія госпіталізовали

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 грудня близько 14.30 на 177-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, в Новооржицькій громаді Лубенського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen Transporter, під керуванням 45-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП 50-річний пасажир транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці пригоди. Водія з травмами доставлено до Лубенської лікарні.

За даним фактом слідчими поліції Полтавщини відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора в Полтаві автівка збила жінку на пішохідному переході — її госпіталізували. У центрі Полтаві також учора легковик збив велосипедиста - травмованого чоловіка ушпиталили.