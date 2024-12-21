Кременчуцькі волонтери відправили на фронт вже 200 причепів та понад 2000 мобільних буржуйок

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До них волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» додала 19 полу лафетів та 2 двовісних лафети – у планах Сергія Каптана зробити виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ

Голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан учора на своїй сторінці у Facebook звітувався перед тими, хто донатив, та подякував усім, хто допомагав волонтерам. А також назвав та подякував поіменно членам своєї волонтерської команди. Він розповів про плани на найближчий час, пояснив, чому ювілейний причіп не отримав відповідного номеру та закликав усіх «допомагати тим, хто допомагає ЗСУ».

- На жаль, наше життя влаштоване не зовсім справедливо. Дуже часто, заслуги цілої команди однодумців, безпідставно, присвоюються одній людині… Не хочу, щоб так було й у нас, в нашій команді Спільно Пліч-о-пліч. Шлях у 200 причепів, 19 полулафетів, 2 двоосних лафета та понад 2000 мобільних буржуйок ми пройшли разом, СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ, - написав Сергій Капран у своєму Facebook.

Він назвав усіх членів волонтерської команди, яка вже майже три роки допомагає нашим захисникам. Це:

Валерій Мазур - технічна і моральна підтримка;

- технічна і моральна підтримка; Віталій Яровенко - диски, гума та все, що крутиться;

- диски, гума та все, що крутиться; Віталій Гринбаум – «відрізати, потім зварити та пофарбувати»;

– «відрізати, потім зварити та пофарбувати»; Микола Бубнов – «розрахувати, відрізати, ще раз відрізати, потім зварити все це до купи».

Сергій Капран назвав і подякував також тим, хто допомагав його команді на різних етапах. Це: Олександр Байков, Геннадій Зорін, Альберт Пономаренко, Роман Резніков, Олександр Мазур, Олег Дяченко, Віталій Пащенко, «мій Сват», Олександр – «ходовка», Віталій з авторинку та багато інших «чудових людей».

А також подякував усім, хто допомогав та допомогає волонтерській команді «Спільно Пліч-о-пліч» матеріально.

- Нас можна привітати – ми закінчили другу сотню причепів для ЗСУ. Ми їх зробили за два роки. Ми вирішили, що причепу за №200 у нас не буде. Я думаю, що ви здогадуєтеся чому. Тому у нас є причіп 201.1 та 201.2. хочу щиро подякувати всіх, хто поряд з нами був весь цей час. Тільки завдяки вашій допомозі ми змогли це зробити, - сказав він у відеозвіті на своїй сторінці у Facebook.

Сергій Капран поділився планами своєї волонтерської команди та розповів, що причепи, які вона вигогтовила, «живуть довго».

- З понеділка ми починаємо робити третю сотню наших причепів для ЗСУ. І скажу наперед – «трьохсотого» причепа у нас не буде, а буде 301.1 та 301.2. Бо наші причепи живуть довго, у них щасливі долі й хлопці, після Перемоги, на них ще будуть возити картоплю, - сказав він.

Волонтер також звернувся до усіх українців з проханням та побажанням.

- У мене прохання до усіх українців - не будьте байдужими! Допомагайте людям, які допомагають нашим захисникам. Перевіряйте, кому ви допомагаєте, і якщо бачите добрі справи, тоді не бійтеся і допомагайте, - сказав він.

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Допомогти команді кременчуцьких волонтерів БФ «Спільно пліч-о-пліч» у виготовлені причепів та окопних буржуйок для обігріву на фронті наших захисників можна, перерахувавши кошти:

«банка» МоноБанку «На причепи для ЗСУ» -

волонтерська картка ПриватБанку — 5169 3600 0294 2401

для перерахування валюти Paypal: sergkaptan@gmail.com

Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що команда Сергія Каптана відправила 158-й бригаді на фронт 196-й причіп. За ним приїхав водій з мінометної батареї з позивним «Мішаня», який раніше забирав у БФ «Спільно пліч-о-пліч» полу лафет для 118-ї бригади, що воює на Курщині.

«Кременчуцький Телеграф» також висловлює подяку усім, хто долучився та долучиться до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!

До речі, задонатити можна і використавши кошти «Зимової єПідтримки» чи «Національного кешбеку».