Кременчуцькі волонтери відправили на фронт вже 200 причепів та понад 2000 мобільних буржуйок

До них волонтерська команда БФ «Спільно пліч-о-пліч» додала 19 полу лафетів та 2 двовісних лафети – у планах Сергія Каптана зробити виготовити та відправити на фронт щонайменше 300 причепів для ЗСУ
Голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан учора на своїй сторінці у Facebook звітувався перед тими, хто донатив, та подякував усім, хто допомагав волонтерам. А також назвав та подякував поіменно членам своєї волонтерської команди. Він розповів про плани на найближчий час, пояснив, чому ювілейний причіп не отримав відповідного номеру та закликав усіх «допомагати тим, хто допомагає ЗСУ».
Він назвав усіх членів волонтерської команди, яка вже майже три роки допомагає нашим захисникам. Це:
Сергій Капран назвав і подякував також тим, хто допомагав його команді на різних етапах. Це: Олександр Байков, Геннадій Зорін, Альберт Пономаренко, Роман Резніков, Олександр Мазур, Олег Дяченко, Віталій Пащенко, «мій Сват», Олександр – «ходовка», Віталій з авторинку та багато інших «чудових людей».
А також подякував усім, хто допомогав та допомогає волонтерській команді «Спільно Пліч-о-пліч» матеріально.
Сергій Капран поділився планами своєї волонтерської команди та розповів, що причепи, які вона вигогтовила, «живуть довго».
- З понеділка ми починаємо робити третю сотню наших причепів для ЗСУ. І скажу наперед – «трьохсотого» причепа у нас не буде, а буде 301.1 та 301.2. Бо наші причепи живуть довго, у них щасливі долі й хлопці, після Перемоги, на них ще будуть возити картоплю, - сказав він.
Волонтер також звернувся до усіх українців з проханням та побажанням.
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Допомогти команді кременчуцьких волонтерів БФ «Спільно пліч-о-пліч» у виготовлені причепів та окопних буржуйок для обігріву на фронті наших захисників можна, перерахувавши кошти:
Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що команда Сергія Каптана відправила 158-й бригаді на фронт 196-й причіп. За ним приїхав водій з мінометної батареї з позивним «Мішаня», який раніше забирав у БФ «Спільно пліч-о-пліч» полу лафет для 118-ї бригади, що воює на Курщині.
«Кременчуцький Телеграф» також висловлює подяку усім, хто долучився та долучиться до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!
До речі, задонатити можна і використавши кошти «Зимової єПідтримки» чи «Національного кешбеку».
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.