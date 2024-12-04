Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 254 Коментарів: 1

Бійці мінометної батареї почали збирати кошти на полу лафет, якій їм дуже потрібен, зі своїх зарплат. Назбирали половину необхідної суми, а іншу половину керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов додав із коштів, що залишилися з попереднього збору на гуму для розвідників 30-ї механізованої бригади

Минулого місяця керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан допомогти розвідникам 30-ї окремої механізованої бригади, яким було потрібно привести до ладу їхню автівку після підриву на протипіхотній міні — замінити пошкоджену гуму на колесах та й самі колеса.

На заклик відгукнулися багато кременчужан і 18-го листопада Сергій Кулясов повідомив, що зібраних коштів вистачило на колеса автівок не тільки розвідникам, а й мінометникам.

Він написав про це у своєму Facebook, повідомивши, що до нього звернувся мінометник з позивним «Мішаня» зі 118-ї бригади, який попросив придбати гуму також і для їх автівки, бо бойова Navara на лисій гумі на багнюці, «як та корова на льоду».

Але ця історія отримала продовження. Виявилося, що мінометникам ще дуже потрібний полулафет, щоб витягувати з переднього краю пошкоджені автівки. Бійці мінометної батареї навіть почали збирати на нього кошти зі своїх зарплат і вже назбирали половину потрібної суми. Як виявилося, саме такі лафети у Кременчуці давно виготовляють волонтери.

З останнього збору на гуму для військових залишилися трохи коштів (9500 грн), яких вистачило на те, щоб доплатити за матеріали для виготовлення напівлафета. І учора він вже поїхав на фронт — до мінометників, які наразі воюють на Курщині.

Про це у своєму Facebook написав Сергій Кулясов.

— Тут таке діло… Гроші ваші з останнього збору я потратив — але з максимальною користю для ЗСУ. Пам’ятаєте Мішаню-мінометника з КурНР, котрому ми гуму на джип брали? Вони з хлопцями з підрозділу скинулись на лафет для евакуації авто — бо ТРЕБА! З останнього збору на волонтерській картці залишився «хвостік» — 9500 грн я докинув. Сьогодні Мішаня приїхав забирати свій лафет. Serhii Kaptan і його невгомонній команді — респект! Тримаємо стрій! Слава ЗСУ! — відзвітувався він. — відзвітувався він.

Варто додати, що на додаток до полу лафета керівник Благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан передав військовим на фронт ще три мобільні «буржуйки». Він розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що команда волонтерів БФ «Спільно пліч-о-пліч» за час війни вже виготовила та відправила на фронт 197 причепів, 18 полу лафетів та 2 лафети для перевезення автівок. А крім того, волонтери з першого року війни виготовляють та відправляють бійцям «окопні буржуйки», кількість яких вже припинили рахувати.

— Рахували до 2-х тисяч, а потім припинили. Тільки минулого тижня відправили 35 окопних буржуйок, - відповів Сергій Каптан на питання щодо виготовленої кількості.

Перед тим, як забрати допомогу від кременчужан водій мінометної батареї солдат Михайло Баграннік в редакції «Кременчуцького Телеграфа» розповів про себе, своїх побратимів, свій батальйон та бригаду, що захищає нас на фронті вже третій рік.

— Я проходжу службу в 158-му батальйоні 118-ї бригади з першого дня повномасштабного вторгнення. До Кременчука приїхав, щоб забрати лафет. У нас була у ньому гостра потреба і я звернувся за допомогою до Сергія Кулясова, який допоміг зі збором коштів. А так, як кошти вже були зібрані, я і приїхав його забрати, — відповів Михайло Баграннік на питання щодо мети приїзду до Кременчука.

Він також розповів, навіщо його мінометній батареї знадобився саме полу лафет.

— Цей причіп [напівлафет — ред.] нам потрібен для транспортування зламаних автомобілів. Там дуже важкі умови експлуатації й автомобілі часто ламаються. А у нас немає можливості їх звідти витягувати. Не вистачає ані водіїв для цього, ані можливостей. А цей лафет буде найзручнішим способом забирати звідти зламані автомобілі. Адже кожен автомобіль для нас — це наше життя. Без автомобіля там дуже-дуже тяжко. А просто кидати автомо… У нас немає таких ресурсів, щоб потім на новий автомобіль десь взяти кошти. Тому ми їх так і забираємо, — пояснив військовий водій метод евакуації на фронті зламаних автівок.

Михайло Баграннік також відповів на питання, хто виготовив цей напівлафет у Кременчуці, та як нашим військовим на фронті допомагають волонтери?

— Виготовили волонтери Сергія Каптана. Взагалі, якби не волонтери, то я думаю, що ми б самі не впоралися… Сама б держава не витягла. Дуже-дуже великий внесок роблять волонтери. Держава зі свого боку нас забезпечує тим, чим має забезпечувати, але цього трошки не вистачає, — зазначив він.

Солдат також розповів, де наразі воює його бригада, та який настрій у бійців його мінометної батареї.

— Ми зараз знаходимося на Курському напрямку. Там дуже важка обстановка. Мабуть, одна з найтяжчих, що є зараз на лінії фронту… Звісно, що патріотизм трішки впав. А настрій… Ми стараємося підтримувати один одного. У нас просто немає іншого виходу — якщо ми їх там не стримаємо, вони прийдуть сюди й принесуть ще більше руйнувань на мирні території України. Тобто, хоч-не-хоч, а нам потрібно триматися і ми самі собі настрій підіймаємо, тримаємося та робимо все можливе, — пояснив Михайло Баграннік.

Він відповів на питання, чи потребує його бригада поповнення та, чи мав він поранення.

— Звісно, поповнення, я думаю, потрібне будь-якій бригаді й кожному підрозділу. Бо дійсно особового складу дуже не вистачає. Так виходить, що хоч-не-хоч, а і за двох, і за трьох, буває, що і за п’ятьох треба воювати. Але ж все одно треба це робити… Щодо поранень, слава Богу, що нічого такого серйозного не було, але два тижні тому в мене була легка контузія, — зазначив солдат.

Михайло Баграннік також розповів, що в нього є родина — дружина та двоє маленьких доньок.





























Фото: Артем Коваленко