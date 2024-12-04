Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани

Бійці мінометної батареї почали збирати кошти на полу лафет, якій їм дуже потрібен, зі своїх зарплат. Назбирали половину необхідної суми, а іншу половину керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов додав із коштів, що залишилися з попереднього збору на гуму для розвідників 30-ї механізованої бригади
Минулого місяця керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан допомогти розвідникам 30-ї окремої механізованої бригади, яким було потрібно привести до ладу їхню автівку після підриву на протипіхотній міні — замінити пошкоджену гуму на колесах та й самі колеса.
На заклик відгукнулися багато кременчужан і 18-го листопада Сергій Кулясов повідомив, що зібраних коштів вистачило на колеса автівок не тільки розвідникам, а й мінометникам.
Він написав про це у своєму Facebook, повідомивши, що до нього звернувся мінометник з позивним «Мішаня» зі 118-ї бригади, який попросив придбати гуму також і для їх автівки, бо бойова Navara на лисій гумі на багнюці, «як та корова на льоду».
Але ця історія отримала продовження. Виявилося, що мінометникам ще дуже потрібний полулафет, щоб витягувати з переднього краю пошкоджені автівки. Бійці мінометної батареї навіть почали збирати на нього кошти зі своїх зарплат і вже назбирали половину потрібної суми. Як виявилося, саме такі лафети у Кременчуці давно виготовляють волонтери.
З останнього збору на гуму для військових залишилися трохи коштів (9500 грн), яких вистачило на те, щоб доплатити за матеріали для виготовлення напівлафета. І учора він вже поїхав на фронт — до мінометників, які наразі воюють на Курщині.
Про це у своєму Facebook написав Сергій Кулясов.
Варто додати, що на додаток до полу лафета керівник Благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан передав військовим на фронт ще три мобільні «буржуйки». Він розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що команда волонтерів БФ «Спільно пліч-о-пліч» за час війни вже виготовила та відправила на фронт 197 причепів, 18 полу лафетів та 2 лафети для перевезення автівок. А крім того, волонтери з першого року війни виготовляють та відправляють бійцям «окопні буржуйки», кількість яких вже припинили рахувати.
Перед тим, як забрати допомогу від кременчужан водій мінометної батареї солдат Михайло Баграннік в редакції «Кременчуцького Телеграфа» розповів про себе, своїх побратимів, свій батальйон та бригаду, що захищає нас на фронті вже третій рік.
Він також розповів, навіщо його мінометній батареї знадобився саме полу лафет.
Михайло Баграннік також відповів на питання, хто виготовив цей напівлафет у Кременчуці, та як нашим військовим на фронті допомагають волонтери?
Солдат також розповів, де наразі воює його бригада, та який настрій у бійців його мінометної батареї.
Він відповів на питання, чи потребує його бригада поповнення та, чи мав він поранення.
Михайло Баграннік також розповів, що в нього є родина — дружина та двоє маленьких доньок.
«Кременчуцький Телеграф» висловлює подяку усім, хто долучився до справи допомоги українським військовим своїми донатами, та дякує нашим воїнам за захист!
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.