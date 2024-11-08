Розвідникам 30-ї механізованої бригади потрібна допомога — гума на автівку після її підриву на міні

Через підрив на міні в автомобілі військових потребує ремонту двигун, необхідна заміна коліс та багато іншого
Розвідники 30-ї окремої механізованої бригади, яка зараз воює на передовій, звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням допомогти привести до ладу їхню автівку після підриву на протипіхотній міні. А саме — замінити пошкоджену гуму на колесах та й самі колеса.
Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти військовим розвідникам.
За його словами з попереднього збору на спеціальну гуму для військових медиків 145-го кременчуцького батальйону ТрО залишилося трохи коштів, але цього не вистачає для придбання гуми на 4 колеса.
Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили
Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)
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