Розвідникам 30-ї механізованої бригади потрібна допомога — гума на автівку після її підриву на міні

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 434

Через підрив на міні в автомобілі військових потребує ремонту двигун, необхідна заміна коліс та багато іншого

Розвідники 30-ї окремої механізованої бригади, яка зараз воює на передовій, звернулися до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова з проханням допомогти привести до ладу їхню автівку після підриву на протипіхотній міні. А саме — замінити пошкоджену гуму на колесах та й самі колеса.

Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти військовим розвідникам.

За його словами з попереднього збору на спеціальну гуму для військових медиків 145-го кременчуцького батальйону ТрО залишилося трохи коштів, але цього не вистачає для придбання гуми на 4 колеса.

Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили

— Так виглядає військове «щастя» розвідників 30-й бригади. Підрив. Мінус 2 колеса, побитий двигун, купа всього… З минулого збору трохи залишилось грошеняток — 2 диска б/у по 1 000 грн за штуку я вже купив. Не вистачає на гуму. Хлопці з «Автостопа» знайшли — але 2 колеса ніхто не продає (распаровка). Треба купувати комплект — 17 800 грн. Будь ласка, скиньте пару чашок кави з модної кофейні на волонтерську карту — це буде ваша відповідь Чемберлену (тьфу, Трампу). Тримаємо стрій! — написав він у своєму Facebook.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)