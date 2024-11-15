У Кременчуці облаштовують «Центр безпеки на воді», який об'єднає рятувальників, водників та комунальників

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 205

У Кременчуці триває облаштування нового «Центру безпеки на воді» на базі комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс», повідомила пресслужба мерії. Проєкт спрямований на забезпечення оперативного реагування та координації служб, що працюють на воді. У Центрі співпрацюватимуть ДСНСівці, водна поліція та працівники комунальних служб.

Основні особливості Центру:

Модульна конструкція вже майже завершена: підведено водопостачання та електропостачання, встановлено сучасні системи вентиляції й опалення. Офіс розрахований на 40 осіб.

вже майже завершена: підведено водопостачання та електропостачання, встановлено сучасні системи вентиляції й опалення. Офіс розрахований на 40 осіб. Водолази-сапери проходять спеціалізоване навчання для роботи в надзвичайних умовах.

для роботи в надзвичайних умовах. Планується благоустрій території: встановлення понтонів для рятувальних човнів, боксів для транспорту, асфальтованих під’їздів та пішохідних доріжок для забезпечення доступності. Передбачено пандуси для швидкого транспортування постраждалих до карет швидкої допомоги.

Начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін раніше зазначав, що Центр стане унікальним пілотним проєктом у регіоні та забезпечить ефективне реагування на інциденти на воді. На його облаштування вже спрямували понад 5 млн грн з місцевого бюджету.