У Кременчуці облаштовують «Центр безпеки на воді», який об'єднає рятувальників, водників та комунальників

У Кременчуці триває облаштування нового «Центру безпеки на воді» на базі комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс», повідомила пресслужба мерії. Проєкт спрямований на забезпечення оперативного реагування та координації служб, що працюють на воді. У Центрі співпрацюватимуть ДСНСівці, водна поліція та працівники комунальних служб.
Основні особливості Центру:
Начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін раніше зазначав, що Центр стане унікальним пілотним проєктом у регіоні та забезпечить ефективне реагування на інциденти на воді. На його облаштування вже спрямували понад 5 млн грн з місцевого бюджету.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загалом на модульний офіс витратять 10,9 млн грн. Згідно з укладеним договором з «Житлоінвестом», офіс мали встановити до середини жовтня.
За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Житлоінвест» є донька ексмера Олега Бабаєва Анна Бабаєва (Тертична), а одним із засновників фірми — приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма «Укрпродукт-2000», яким Анна і володіє. Також серед кількох засновників ТОВ «Житлоінвест» вказано ім’я доньки Олександра Плужника — колишнього очільника Полтавського УБОЗа та фігуранта журналістських розслідувань, який здобув репутацію найбагатшого міліціонера. Його донька також пов’язана із народним депутатом Юрієм Шаповаловим через ТОВ ТРК «Кременчук», де вона має частку 16,65%. А частку 50% має приватне підприємство «Томс», кінцевим бенефіціарним власником якого є нардеп Шаповалов.
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