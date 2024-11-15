У Кременчуці в Сухий Кагамлик випустили 5 тисяч рибин

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 383

У четвер, 14 листопада, у межах Кременчука відбулося зариблення акваторії річки Сухий Кагамлик. Про це інформують у пресслужбі Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облвійськадміністрації.

У водойму випустили 5 тисяч рибин — це дволітки білого та строкатого товстолобика. Провели зариблення в рамках Програми охорони довкілля Кременчуцької територіальної громади на період 2021-2025 роки.

Виростили випущену рибу на державному підприємстві «Іркліївський розплідник рослиноїдних риб».

У департаменті екології таке зариблення назвали важливим етапом у відновленні екосистеми, що має забезпечити як біорізноманіття, так і покращення якості води.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на зариблення Сухого Кагамлика в рамках Програми із місцевого бюджету цьогоріч планували виділити 200 тисяч гривень.