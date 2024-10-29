Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Допомога військовим

Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 84

 

Новеньку гуму для автівки військових медиків вже відправили на фронт це допоможе їм вивозити поранених з передової

Учора, 28 жовтня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав допомогти військовим медикам 145-го кременчуцького батальйону ТрО. Їм була потрібна спеціальна гума на колеса пікапа Nissan Navara, який використовується для евакуації поранених з поля бою. Він пояснив, що восени по розкислій багнюці у полях на фронті на звичайній гумі їздити буде неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.

З попереднього збору на спеціальну гуму для підрозділу зенітно-ракетного полку, залишалося трохи коштів, але цього не вистачало для придбання нової гуми на 4 колеса.

Військовим медикам 145 кременчуцького батальйону потрібна гума на автівку для евакуації поранених на фронті

Сьогодні, 29 жовтня, вранці Сергій Кулясов повідомив, що кременчужани швидко відгукнулися, і за пів доби вдалося зібрати потрібну суму.

— Доброго ранку, друзі! Збір на гуму для медвака 145 батальйону закрито за пів доби! Автогума вже вчора уїхала бійцям, невдовзі буде звіт. Дякую всім небайдужим. Слава ЗСУ! — написав він у своєму Facebook.

«Кременчуцький Телеграф» також висловлює подяку усім, хто долучився до справи допомоги українським військовим своїми донатами!

0
Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим військові медики колеса Пікап
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх