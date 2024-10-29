Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили

Новеньку гуму для автівки військових медиків вже відправили на фронт — це допоможе їм вивозити поранених з передової
Учора, 28 жовтня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав допомогти військовим медикам 145-го кременчуцького батальйону ТрО. Їм була потрібна спеціальна гума на колеса пікапа Nissan Navara, який використовується для евакуації поранених з поля бою. Він пояснив, що восени по розкислій багнюці у полях на фронті на звичайній гумі їздити буде неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.
З попереднього збору на спеціальну гуму для підрозділу зенітно-ракетного полку, залишалося трохи коштів, але цього не вистачало для придбання нової гуми на 4 колеса.
Військовим медикам 145 кременчуцького батальйону потрібна гума на автівку для евакуації поранених на фронті
Сьогодні, 29 жовтня, вранці Сергій Кулясов повідомив, що кременчужани швидко відгукнулися, і за пів доби вдалося зібрати потрібну суму.
«Кременчуцький Телеграф» також висловлює подяку усім, хто долучився до справи допомоги українським військовим своїми донатами!
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.