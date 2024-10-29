Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 84

Новеньку гуму для автівки військових медиків вже відправили на фронт — це допоможе їм вивозити поранених з передової

Учора, 28 жовтня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав допомогти військовим медикам 145-го кременчуцького батальйону ТрО. Їм була потрібна спеціальна гума на колеса пікапа Nissan Navara, який використовується для евакуації поранених з поля бою. Він пояснив, що восени по розкислій багнюці у полях на фронті на звичайній гумі їздити буде неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.

З попереднього збору на спеціальну гуму для підрозділу зенітно-ракетного полку, залишалося трохи коштів, але цього не вистачало для придбання нової гуми на 4 колеса.

Військовим медикам 145 кременчуцького батальйону потрібна гума на автівку для евакуації поранених на фронті

Сьогодні, 29 жовтня, вранці Сергій Кулясов повідомив, що кременчужани швидко відгукнулися, і за пів доби вдалося зібрати потрібну суму.

— Доброго ранку, друзі! Збір на гуму для медвака 145 батальйону закрито за пів доби! Автогума вже вчора уїхала бійцям, невдовзі буде звіт. Дякую всім небайдужим. Слава ЗСУ! — написав він у своєму Facebook.

«Кременчуцький Телеграф» також висловлює подяку усім, хто долучився до справи допомоги українським військовим своїми донатами!