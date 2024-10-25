У Кременчуці відбудеться Skoda Напівмарафон «Разом до Перемоги»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 184

Через це по його маршруту тимчасово обмежать рух

У зв'язку з проведенням Skoda Напівмарафону «Разом до Перемоги» 2 листопада з 8.00 до 13.00 буде тимчасово обмежено рух автотранспорту на маршруті забігу. Обмеження стосуватимуться ділянки з вул. Занасипський Шлях поблизу АГНКС УкрАвтоГаз по автомобільному шляху Т1711 через с. Соснівку до перехрестя з міжнародним шляхом М22, а також у зворотному напрямку.

Рішення про обмеження руху було ухвалене 24 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Організатори забігу повідомляють, що всі кошти від реєстрації на напівмарафон будуть передані на підтримку Збройних сил України. Деталі про реєстрацію та умови участі доступні на сайті: steelrunners.com.ua.