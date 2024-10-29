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Лєра Мандзюк із новою програмою у Кременчуці

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 138


 31 жовтня о 18:00 в МПК відбудеться виступ Лєри Мандзюк – однієї з найяскравіших представниць українського стендапу.

Ця подія обіцяє стати справжньою подорожжю у колорит Західної України, де гумор Лєри перетинається з відвертими роздумами про буденність, стосунки та життєві ситуації. Її виступи нагадують особистий щоденник, де щирість і прямолінійність торкаються кожного глядача.

У центрі уваги – наші будні: родина, друзі, робота, свята, а також несподівані погляди на звичні речі, що надають її виступам особливої сили та глибини.

Якщо ти цінуєш живе спілкування та імпровізацію – місце в першому ряду точно для тебе. Цей вечір подарує незабутні враження та сміх, тож не зволікай!

 Коли: 31 жовтня, 18:00
 Де: МПК
 Квитки: в касах міста або на сайті
Інформація за тел. +38 097 049 34 30


Кількість квитків обмежена – не прогав можливість стати частиною цього вечора гумору та натхнення!

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Автор: маркетінг
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