Лєра Мандзюк із новою програмою у Кременчуці

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 138

31 жовтня о 18:00 в МПК відбудеться виступ Лєри Мандзюк – однієї з найяскравіших представниць українського стендапу.

Ця подія обіцяє стати справжньою подорожжю у колорит Західної України, де гумор Лєри перетинається з відвертими роздумами про буденність, стосунки та життєві ситуації. Її виступи нагадують особистий щоденник, де щирість і прямолінійність торкаються кожного глядача.

У центрі уваги – наші будні: родина, друзі, робота, свята, а також несподівані погляди на звичні речі, що надають її виступам особливої сили та глибини.

Якщо ти цінуєш живе спілкування та імпровізацію – місце в першому ряду точно для тебе. Цей вечір подарує незабутні враження та сміх, тож не зволікай!

Коли: 31 жовтня, 18:00

Де: МПК

Квитки: в касах міста або на сайті

Інформація за тел. +38 097 049 34 30



Кількість квитків обмежена – не прогав можливість стати частиною цього вечора гумору та натхнення!